Así está conformada la sanguinaria estructura 36 de alias Calarcá, responsable de homicidios, extorsiones y secuestros

La estructura 36 de alias Calarcá, una de las facciones más sanguinarias, cuenta con beneficios judiciales por órdenes del presidente Gustavo Petro.

Esta facción es la responsable, según las autoridades, del atentado con explosivos contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados asesinados.

Alias Calarcá, es el jefe del sanguinario frente 36. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA conoció cómo está confirmada la estructura, según el análisis más reciente que hizo la inteligencia de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el más reciente organigrama, el cabecilla principal de la estructura es alias Chejo; el segundo es alias Pablo Tole; el tercero en mando es alias Manuel Guaricho; el cuarto es alias Primo Gay y, por último, está alias Barbas.

Además, de acuerdo con la inteligencia de la Fuerza Pública, estos hombres son los encargados de ejecutar las órdenes de alias Calarcá, quien ha aprovechado, dicen desde diferentes sectores políticos, su posición de beneficiario de la paz total para fortalecerse y seguir delinquiendo en el país.

Atentado a la Policía

Es de recordar que un helicóptero de la Policía que realizaba el transporte de un personal para erradicar cultivos ilícitos en Amalfi, Antioquia, fue derribado cuando aterrizaba en medio de un campo minado.

El general Carlos Triana, era el director de la Policía cuando alias Calarcá destruyó un helicóptero dejando 13 policías asesinados. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Los hechos se presentaron cuando el director de la Policía era el general Carlos Triana, quien fue retirado de la institución en medio de fuertes polémicas.

Hay que recordar que alias Calarcá era socio de alias Iván Mordisco, con quien llegó a las mesas de diálogos del gobierno nacional. En medio del desarrollo de las conversaciones, Mordisco fue expulsado de las conversaciones por sus continuos actos terroristas y Calarcá siguió sentado en la mesa de negociaciones.

El presidente Gustavo Petro, ha mantenido los beneficios jurídicos para alias Calarcá. Foto: Tomada de la cuenta en X: @Mineducacion

Sin embargo, en medio de los diálogos, el presidente Gustavo Petro ha sido muy criticado por mantener los beneficios legales a pesar de sus serios actos de violencia.