Ejército abatió a hombre de alias Calarcá en Antioquia. En el sitio se encontró abundante material de guerra

El Ejército confirmó la muerte en una operación militar en Antioquia de alias El Turco, un importante miembro —según la institución militar— de la estructura 36 de alias Calarcá.

Material incautado en operación contra alias El Turco. Foto: Ejército

Según el Ejército, el abatido era hombre de confianza de alias Primo Gay, quien es mano derecha de alias Calarcá.

“Como resultado de la permanente ofensiva y las continuas operaciones que viene adelantando la Séptima División del Ejército Nacional en contra de todas las organizaciones ilegales, en las últimas horas fue neutralizado en combate un importante cabecilla del GAO residual Estructura 36, de las Farc, en el departamento de Antioquia”, dijo el Ejército.

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Agregó la autoridad militar que “la acción militar se desarrolló en la vereda Palmichal, jurisdicción del municipio de Briceño, donde soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 7, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, dieron muerte en desarrollo de operaciones militares a alias el Turco, quien sería el cuarto cabecilla de la comisión que dirige el sujeto alias Primo Gay, de mencionado grupo criminal”.

Asimismo, indicó el Ejército que “este sujeto, que en sus inicios delincuenciales perteneció a la Compañía Héroes de Tarazá, del ELN, también era experto en el manejo e instalación de explosivos y venía atemorizando a la población rural de los municipios de Briceño y Yarumal, mediante amenazas y el cobro de extorsiones”.

Arsenal encontrado a alias El Turco, según el Ejército. Foto: Ejército

En medio de la operación militar, las tropas encontraron “un fusil Galil calibre 7.62 mm, más de 240 cartuchos de guerra del mismo calibre y cinco proveedores, al igual que un radio de comunicaciones, un equipo de telefonía celular y material de intendencia”.

Briceño bajo amenaza

Briceño se ha visto afectado recientemente con desplazamientos y confinamientos tras la presencia activa de grupos al margen de la ley que buscan adueñarse de negocios como la minería ilegal y el narcotráfico.

Ejército abate a alias El Turco de las disidencias de Calarcá en Briceño, Antioquia. Foto: Suministrado a SEMANA.

En medio de las acciones de intimidación contra la población y la Fuerza Pública, integrantes de los grupos criminales difundieron los siguientes mensajes el pasado mes de abril:

“Vea, mi viejito, es para que hagan lo siguiente: si esos manes no se quieren abrir de ahí, se desplazan hacia el pueblo y piden Ejército, que verdaderamente no vengan revueltos con esos gamines porque esos que hay por ahí andan revueltos con ellos”.