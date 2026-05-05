Fiscalía investiga si diploma de la exreina Yeimy Paola Vargas fue manipulado en un café internet cerca de la Alcaldía de Cartagena

La exreina y actriz Yeimy Paola Vargas se convirtió en imputada, aunque no aceptó los cargos enunciados por la Fiscalía. Fue ella quien, de acuerdo con la investigación, en complicidad con funcionarios de la alcaldía de Cartagena, se habría encargado de falsificar un documento para convertirla en tecnóloga y así firmar un contrato.

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Durante la imputación de cargos en contra de la actriz, la Fiscalía reveló las pruebas que cursan en su contra, justamente el documento que al parecer fue alterado para generar el perfil profesional que se requería y firmar el contrato, y con ello convertirse en promotora de la cultura y el arte en la ciudad de Cartagena.

Entre las evidencias que conoció SEMANA aparecen también los documentos que soportan la firma del contrato y una respuesta que entregó el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, en la cual se dice que la actriz no aparece en los listados de egresados o asistentes a los cursos, a pesar de que a la Alcaldía de Cartagena llegó un documento, supuestamente de ese Instituto, que la acredita como tecnóloga.

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“Se evidencia que la señora Yeimy Paola Vargas no figura dentro de dicho listado y que el documento presentado difiere del formato de diploma establecido por la institución. Por lo anterior, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga no registra precedentes académicos, administrativos, ni certificación que soporte la expedición del documento referido”, señaló el instituto.

Los hallazgos de los investigadores advierten que el diploma supuestamente adulterado o falsificado se habría organizado y construido en un café internet cercano a la Alcaldía de Cartagena y que la responsable de ordenar esa manipulación habría sido la entonces directora del Instituto de Patrimonio Cultural en esa ciudad, Carmen Lucy Espinosa.

La Fiscalía reveló las pruebas en contra de Yeimi Paola Vargas, justamente el documento que al parecer fue alterado para generar el perfil profesional que se requería Foto: suministrada a semana

La señora Espinosa también fue citada a imputación de cargos por la Fiscalía; sin embargo, no asistió por una dolencia médica que le hizo imposible comparecer a la audiencia en la cual se señalaron los delitos para la actriz.

La imputación en contra de la exdirectora está pendiente de fecha.

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Entre las evidencias que conoció SEMANA aparecen también los documentos que soportan la firma del contrato y una respuesta que entregó el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Foto: suministrada a semana

Lo otro que advierte la investigación es que, quien se encargó de cumplir la orden de manipular o alterar el documento que trataron de hacer pasar como un diploma, fue un funcionario que estaba en la misma dependencia donde Carmen Lucía Espinosa se desempeñaba como directora. Los dos renunciaron a sus puestos en la Alcaldía de Cartagena.