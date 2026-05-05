La Justicia Penal Militar archivó la investigación que llevaba por el caso del incendio que se presentó dentro de la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, en el 2025 que dejó varios detenidos muertos y otros heridos.

Incendio en Funza estación de Policía de Funza. Foto: Bomberos Cundinamarca.

En la investigación- según las Justicia Penal Militar- se evidenció que los Policías no tuvieron relación alguna con el incendió y que este fue provocado en un intento de fuga por parte de los internos.

Resultados de la investigación sobre el incendio en la Estación de Policía de Funza Bogotá D.C., 05 de mayo de 2026.

“El pasado 16 de septiembre de 2025 se registró un grave incidente en la Estación de Policía Funza, Cundinamarca, donde un incendio dentro de las celdas provocó el fallecimiento de varias personas privadas de la libertad y dejó a otras con lesiones de consideración”, señaló la Justicia Penal Militar.

La Justicia Penal Militar archivo investigación por incendió en estación de la Policía de Funza, que dejó varios muertos. Foto: Justicia Penal Militar

Agregó la autoridad judicial que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía inició una exhaustiva investigación para determinar responsabilidades y esclarecer el origen del siniestro. Durante el proceso investigativo se recopilaron diversos elementos materiales probatorios, incluyendo entrevistas, informes técnicos y protocolos de necropsia”.

Frente a los resultados de las mencionadas pesquisas, dijo la Justicia Penal Militar que “los resultados permitieron establecer que el incendio fue provocado al interior de las instalaciones, como parte de un intento de fuga. Los dictámenes forenses concluyeron que las muertes y lesiones fueron consecuencia directa de la inhalación de humo, gases tóxicos y productos de combustión, descartando la intervención directa de miembros de la Fuerza Pública en los hechos”.

La Justicia Penal Militar determinó que los policías no iniciaron el incendió en la estación de Funza, Cundinamarca en el 2025. Foto: Colprensa

Tras la conclusión de la investigación, explicó la autoridad judicial que “en virtud de estos hallazgos, la Fiscalía 2204 Especializada ordenó el archivo de las diligencias respecto a posibles responsabilidades penales de los uniformados, remitiendo las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con la investigación sobre los responsables del incendio”.