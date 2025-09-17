Aumentan los muertos por motín en estación de Policía en Funza; Procuraduría hará una investigación tras el voraz incendio

En las últimas horas, se dio a conocer que aumentaron a seis los internos que murieron tras un voraz incendio que se registró en medio de un motín en la estación de Policía del municipio de Funza.

"Ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Facatativá Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la estación de Policía de Funza, la noche anterior. Con él, asciende a seis el número de personas fallecidas", dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la situación se habría registrado luego de que al parecer algunos internos prendieron fuego a unas colchonetas.

“Personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los Bomberos de Cundinamarca atienden la situación de manera inmediata", indicó el mandatario departamental.

El hecho se registró en horas de la noche del martes, 16 de septiembre, donde también resultaron heridos otros seis reclusos que permanecen recuperándose del incidente.

“La Fiscalía General de la Nación realizará la investigación que permitirá determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron estos trágicos hechos y la causa del fallecimiento”, mencionó la Policía Nacional.

Por otra parte, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, ordenó la creación de una comisión, encabezada por el delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, para verificar lo sucedido.

“La Procuraduría General de la Nación también hará seguimiento a la situación de las personas que resultaron afectadas y verificará las condiciones en las que se encontraban allí recluidos”, dijo el ente de control.