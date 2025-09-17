En video, los momentos de angustia tras voraz incendio en estación de Policía en Funza que dejó cinco muertos

Un voraz incendio se registró al interior de la estación de Policía del municipio de Funza, Cundinamarca, que dejó cinco internos muertos y siete heridos.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el incendio se presentó en horas de la noche de este martes, 16 de septiembre, en un intento de amotinamiento.

Las primeras indagaciones dan cuenta de que algunos internos habrían prendido fuego a una colchoneta, lo cual dio inicio a la conflagración.

Precisamente, desde Bomberos Cundinamarca compartieron un video en que se aprecian los momentos de angustia que se vivieron en dicha estación de Policía, en medio del incendio.

Motín dejó 5 muertos en estación de Policía en Funza pic.twitter.com/bXW5m5BXXn — Luchovoltio (@luchovoltios) September 17, 2025

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, los internos fueron inicialmente atendidos por paramédicos del municipio de Funza, posteriormente, los trasladaron a otras instalaciones policiales, “donde manifestaron sentirse mal, ante lo cual se procedió a conducirlos a un centro hospitalario para recibir atención médica”.

En cuanto al estado de salud de los siete heridos, indicaron que su pronóstico es reservado.

“La Fiscalía General de la Nación realizará la investigación que permitirá determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron estos trágicos hechos y la causa del fallecimiento”, agregaron.

El gobernador de Cundinamarca se pronunció

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, también indicó a través de un mensaje que compartió en su cuenta en la red social X que, al parecer, el incendio fue provocado por algunos internos.

“Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona”, dijo Rey en parte de su mensaje en X.

El mandatario departamental también destacó que “la información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras”, las cinco personas fallecidas.