En Floridablanca prenden fuego a cambuche de habitante de calle con su perro adentro

Hay indignación en Floridablanca, Santander, luego de que se conociera el caso de que el cambuche de un habitante de la calle fue incinerado con un perro que se encontraba en su interior. Los hechos se registraron en la parte de abajo del puente que comunica Cañaveral con el sector de Lagos.

La denuncia fue realizada por los vecinos del sector, quienes en diálogo con Blu Radio, dieron a conocer detalles del indignante caso.

“Fue violentado él en su cambuche en la parte de abajo que él vive en el lado del puente, en la base, en el cual, siendo testigo, no me consta, pero un testigo que pasó en un carro, dice que anoche estaba la Policía ahí, en el cual estaba un integrante de la policía allá, y al parecer quemó el cambuche donde él vivía con sus perritos”, detalló Gustavo Alfonso Salazar.

Entre tanto, las autoridades se encuentran al frente de las investigaciones para determinar a los responsables de este caso. La comunidad insiste que fue un integrante de la Policía el responsable.

Vista panorámica de Bucaramanga. | Foto: Getty Images

El habitante de la calle afectado por este incendio también conversó con Blu Radio y rechazó el ataque del que fue víctima en las últimas horas.

“Esto es un atropello, un atropello animal, un atropello ambiental, ¿cómo le podemos llamar a eso? Estaba el perro amarrado, había dos bultos de concentrado, prácticamente los probióticos de ellos, había un cajón donde tenía medicina para ellos, por si se enferman, por si alguna cosa. Que me dejen tranquilo, que me dejen tranquilo, que igual eso es el hábitat natural”, dijo el hombre bastante molesto por lo sucedido.