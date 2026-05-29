Santander en alerta naranja: fuertes lluvias desatan riesgo de inundaciones

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en Santander mantienen bajo monitoreo permanente a las autoridades departamentales y organismos de gestión del riesgo. En varias zonas se han reportado crecientes de ríos, inundaciones y afectaciones en corredores viales, situación que ha incrementado la preocupación por posibles emergencias durante el cierre de mayo.

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Los organismos de socorro vienen realizando seguimiento especial sobre las cuencas hidrográficas y zonas históricamente vulnerables a deslizamientos e inundaciones, especialmente en municipios del Magdalena Medio y áreas rurales donde las precipitaciones han sido constantes durante las últimas semanas.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el departamento amaneció este viernes bajo alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes municipios. Esta medida se tomó principalmente por el aumento del riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en importantes cuencas hidrográficas del departamento.

De acuerdo con el reporte de la entidad, las zonas más vigiladas corresponden al Magdalena Medio y sectores cercanos a ríos y quebradas que han incrementado sus caudales por cuenta de las precipitaciones continuas. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían mantenerse durante las próximas horas, por lo que pidieron a las comunidades extremar precauciones.

La actual situación climática en el departamento ha sido compleja, porque el mes de abril cumplió con su popular refrán “abril, lluvias mil” y en mayo la situación no aplacó. Por ejemplo, autoridades departamentales reportaron riesgo en al menos 75 municipios por crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos derivados de las fuertes precipitaciones.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) también ha mantenido vigilancia sobre múltiples regiones del país por cuenta del comportamiento climático de 2026. En zonas como Santander o el Valle de Aburrá se han registrado temperaturas altísimas en breves momentos del mes, y luego se evidencian estas fuertes lluvias.

Los municipios con mayor nivel de atención son San Gil, Curití, Charalá, Mogotes, Socorro, Simacota, Cimitarra, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Aguachica y San Vicente de Chucurí. Y los ríos y cuencas que permanecen bajo vigilancia especial son el río Suárez, el río Fonce, el río Sogamoso, el río Lebrija, el río Opón y el río Carare-Minero.

Las autoridades departamentales recomendaron evitar transitar cerca de ríos o quebradas durante lluvias intensas, mantenerse atentos a comunicados oficiales y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro. También pidieron especial cuidado en corredores viales donde se han presentado derrumbes y caída de material sobre las carreteras.

La alerta naranja implica un nivel de vigilancia importante ante la posibilidad de emergencias derivadas de las lluvias, aunque no representa necesariamente una situación crítica generalizada. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo insistieron en que las comunidades deben mantener medidas preventivas debido a la persistencia de las precipitaciones y a la saturación acumulada de los terrenos.