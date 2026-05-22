La JEP acompañó a las víctimas de la Masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) participó en varios eventos simbólicos para honrar la memoria de las víctimas de la Masacre del 16 de mayo de 1998, ocurrida en Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

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De acuerdo con la información conocida, ese día, grupos paramilitares, algunos miembros de la Fuerza Pública y civiles participaron en el asesinato de siete personas y secuestraron a 25 más, quienes fueron asesinadas y desaparecidas dos semanas después.

Del 13 al 16 de mayo, la JEP acompañó varias actividades para fortalecer los procesos de memoria y verdad histórica en el territorio, así como para honrar la labor del Colectivo 16 de Mayo, conformado por las familias de las personas asesinadas y desaparecidas.

Estos eventos fueron realizados en respuesta a la solicitud de medidas cautelares promovida por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que buscan el cuidado, la protección y la preservación de los lugares donde puede haber víctimas de desaparición forzada.

Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento del despacho del magistrado de la JEP Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

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Cuatro días honrando la memoria

El 13 de mayo, llevaron a cabo un encuentro pedagógico sobre la Ley de Mujeres Buscadoras, que reconoce y protege a las mujeres que luchan por encontrar a víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, realizaron la inauguración de la exposición fotográfica C16M, en el Centro Comercial San Silvestre. La muestra está conformada por retratos de las 32 víctimas y de 11 miembros de las familias buscadoras.

Soraida Gómez Rodríguez, familiar de uno de los desaparecidos el 16 de mayo de 1998, recordó en la exposición fotográfica que muchas familias continúan sin saber dónde están sus familiares.

“La importancia de hacer una galería en un centro comercial es para que la comunidad se entere de lo que ocurrió aquí (…), la juventud no sabe qué ocurrió, cómo sucedió. Hay personas que han olvidado esta masacre (…). Me da tristeza ver esos familiares que partieron de este mundo sin saber nada de su familiar. Es muy triste para nosotros”, dijo Gómez.

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Por su parte, Rocío Campos, representante del Colectivo 16 de Mayo, dijo que estas actividades son en reconocimiento a cada una de las víctimas.

“Esta exposición es un acto de amor, de resistencia y humanidad. Es la voz de quienes ya no están físicamente. Son los ausentes, siempre presentes, que siguen en nuestra memoria colectiva. Hombres y mujeres asesinados y desaparecidos, cuyas historias permanecen vivas en el corazón de sus familias y de la comunidad, que se niega a olvidar (…). Cada fotografía no es solo una imagen, es una vida, un sueño, una historia interrumpida que merece ser nombrada y recordada”, destacó.

Otra de las actividades que realizaron fue el lanzamiento del mural del Colectivo 16 de Mayo, que simboliza a las víctimas y a sus familiares y está ubicado a las afueras de la Unión Sindical Obrera (USO).

Por su parte, Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, dijo que le impactó mucho este mural “por su belleza”, pero sobre todo por lo que significa: “Cada vez que pasemos por aquí, vamos a recordar lo que ocurrió el 16 de mayo”.

Durante el cuarto día, y como acto central de la conmemoración, la vía principal de acceso a los barrios de la Comuna 7, del distrito de Barrancabermeja, recibió de forma oficial el nombre avenida Colectivo 16 de Mayo, en cumplimiento del Decreto 081 de 2026.

“Para nosotros hoy eso es un logro. Hoy dignificamos esos nombres que son hombres y mujeres que tenían un proyecto de vida (que no pudieron cumplir)”, manifestó Luz Almanza, integrante del Colectivo 16 de Mayo.

Sandra Milena Santa, magistrada auxiliar de la JEP, destacó el trabajo que viene realizando la entidad para hacer justicia por estos crímenes: “Hemos desplegado una investigación amplia y rigurosa. Hemos adelantado más de 40 diligencias judiciales, con el objetivo de esclarecer la verdad, los patrones macrocrominales desplegados en la toma en Barrancabermeja, donde se han determinado más de 500 víctimas directas. Esto ha sido posible gracias a ustedes, las víctimas”.