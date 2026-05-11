El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte (SNTT) denunció que en Bucaramanga, el sistema de transporte, Metrolínea, está deteriorado, abandonado y presenta difíciles condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para los trabajadores.

A través de un comunicado, los miembros del sindicato detallaron los peligros puntuales, los incumplimientos a los trabajadores y las estaciones en donde la situación es más crítica.

Así funciona la nueva ruta de Metrolínea que conecta con Provenza desde este lunes en Bucaramanga

Especificaron sobre la peligrosa exposición a la que se enfrentan los ciudadanos en el esquema transitorio SITME, pues, según el sindicato, las estaciones se encuentran deterioradas y sin condiciones mínimas de salubridad, vigilancia y mantenimiento.

La denuncia se conoce luego de reportarse varios incendios en las infraestructuras del sistema, especialmente en el Portal de Girón, donde decenas de buses han resultado afectados durante los últimos meses.

Solamente en 2026 se han registrado incendios que destruyeron cerca de 46 buses en zonas relacionadas con Metrolínea.

En el documento denuncian que varias estaciones fuera de operación se convirtieron en focos de consumo de drogas, inseguridad, invasiones y acumulación de basura.

El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, reconoció previamente que algunas infraestructuras abandonadas han sido ocupadas ilegalmente y sufren constantes actos vandálicos.

Puntos más críticos

Provenza

San Mateo

Portal UIS

Portal Norte

Portal de Girón

Portal de Piedecuesta.

El sindicato aseguró que empleados administrativos, taquilleros y operadores trabajan en condiciones complejas por la falta de mantenimiento y recursos. Específicamente, problemas de salubridad, malos olores, infraestructura deteriorada y, en general, riesgos de seguridad para el personal.

Incluso, denunciaron que en algunas oficinas han ingresado personas armadas con cuchillos para intimidar a trabajadores.

Lo que pide el sindicato

El sindicato pide observación y atención por parte de las autoridades, pues, aunque la crisis en el sistema no es nueva, sigue en operación y, en consecuencia, solicitó:

Investigaciones disciplinarias de la Procuraduría

Auditorías fiscales de la Contraloría

Debates de control político

Refuerzo policial en estaciones y portales

Recursos urgentes para operación y mantenimiento.

Metrolínea sigue en operación. Foto: Metrolínea.

Además, pidió combatir el transporte informal y recuperar la infraestructura deteriorada del sistema.

Metrolínea enfrenta desde hace tiempo problemas financieros, reducción de flota y cierre de estaciones que afectan la movilidad en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

En los últimos años, el sistema perdió frecuencias, buses y cobertura, mientras aumentaron las críticas ciudadanas por tiempos de espera e inseguridad. Por lo que es clave tomar decisiones radicales con el sistema y sus condiciones.