Operador de buses Metrolínea en Bucaramanga entra en liquidación judicial: no prestará más el servicio

A inicios de este año la empresa estaba buscando recursos para operar.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 4:36 p. m.
Metrolinea
Esto es lo que sucederá con el sistema. | Foto: Carlos Pineda

Durante la mañana de este 20 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades anunció que tras el Auto con radicado 2025-06-007796 el 19 de noviembre de 2025, se ordenó oficialmente la apertura del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Metrocinco Plus S.A, ubicada en Floridablanca, Santander.

La medida se dio luego de solicitar la admisión en el proceso. Quien la solicitó fue Omar Leonardo Herrera Rincón, en calidad de Apoderado Especial de la sociedad.

Metrolinea
Metrolinea es el sistema que funciona en Bucaramanga. | Foto: Carlos Pineda

La Supersociedades adoptó la decisión de apertura del proceso liquidatorio como una herramienta legal para proteger el patrimonio empresarial, salvaguardar el orden crediticio y garantizar que exista una administración ordenada y transparente de los activos de la sociedad.

“La liquidación judicial es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos. Desde la entidad, seguiremos ejerciendo nuestra labor con rigor y compromiso, orientados siempre a la defensa del interés general”, indicó Billy Escobar, Superintendente de Sociedades.

La empresa calcula en más de 750 millones de pesos las afectaciones.
La empresa operaba en Bucaramanga. | Foto: Ataques a Metrolinea

Es importante tener en cuenta que en febrero de este año se dio una reunión entre la alcaldía de Bucaramanga, la oficina del Área Metropolitana, Metrolínea y gerentes del transporte urbano, que lograron recursos para que la empresa pudiera continuar operando por dos meses más.

En su momento se indicó que a los transportadores les deben desde el año 2020 cerca de 1.500 millones de pesos. En enero y febrero la deuda suma 500 millones más.

En abril, la empresa anunció el cese de sus actividades, que terminó con solo 3 buses padrones de los 140 que tuvo en su mejor momento.

Metrolinea
Este es el transporte masivo de la ciudad. | Foto: Carlos Pineda

La decisión de ese momento se debió a una deuda de $2.400 millones por parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), situación que obligó a la empresa a suspender el servicio.

