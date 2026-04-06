Así funciona la nueva ruta de Metrolínea que conecta con Provenza desde este lunes en Bucaramanga

El sistema de transporte masivo de Bucaramanga estrenó este lunes 6 de abril una nueva ruta que busca mejorar la conexión entre puntos estratégicos de la ciudad, en medio del proceso de fortalecimiento operativo del servicio.

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La nueva ruta denominada PTB comenzó a operar oficialmente con el objetivo de conectar sectores clave como Provenza, el centro de la ciudad y la Universidad Industrial de Santander (UIS), facilitando el desplazamiento de miles de usuarios.

Así funciona la nueva ruta PTB. Foto: X: @Metrolínea

Metrolínea señaló que esta ruta integra zonas residenciales con áreas de alta demanda como el centro y el corredor universitario, lo que permite mejorar la cobertura del sistema y reducir tiempos de viaje.

Cómo funciona la nueva ruta

Estas son las estaciones que se van a interconectar gracias a esta nueva ruta PTB:

Carrera 15

Centro

Autopista

Provenza

Estación UIS

El recorrido inicia en la estación Provenza Occidental y atraviesa puntos estratégicos como la Terminal de Transportes, Real de Minas, Acrópolis y la carrera 15, hasta llegar a la UIS, para luego retornar por corredores similares.

Esta ruta no solo conecta el sur con el centro, sino que también facilita la movilidad hacia el norte mediante puntos de integración con otras rutas del sistema.

Alternativas de transbordo

Estación UIS: RD15, P2, P3, P14, P16S, P16N, P8, Ciudad Norte, R17, R50.

RD15, P2, P3, P14, P16S, P16N, P8, Ciudad Norte, R17, R50. Estación Provenza Oriental (Sur - Norte): PTN, RD27, P1, P2, P3, P16, R17, Carrera 21, P8

PTN, RD27, P1, P2, P3, P16, R17, Carrera 21, P8 Estación Provenza Occidental (Norte - Sur): RD15, P1, P2, P3, P14, P16, P17, Carrera 21, P8

Metrolínea explicó que esta nueva alternativa permite realizar transbordos en estaciones clave como UIS y Provenza, donde los usuarios pueden enlazarse con rutas troncales y complementarias, ampliando las opciones de desplazamiento.

La medida busca mejorar el flujo de la movilidad en la ciudad. Foto: Metrolínea.

La empresa de transporte especificó en sus canales digitales que la ruta operará de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., con una frecuencia aproximada de 10 minutos.

Los sábados el servicio funcionará hasta las 9:00 p. m., mientras que domingos y festivos operará hasta las 8:00 p. m., aunque con intervalos más amplios entre buses.

Así mismo, aclaró que la tarifa será de $3.000 por trayecto, manteniendo el esquema vigente del sistema.

Metrolínea aseguró que la PTB permitirá “acercar a los ciudadanos a sus lugares de trabajo, estudio y otros destinos clave”, mejorando la conectividad entre sectores que anteriormente requerían múltiples transbordos.