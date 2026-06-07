Universidad Autónoma de Bucaramanga y egresados de Comunicación Social rechazaron asesinato de Cristian Herrera

En la tarde de este sábado se registró el asesinato del reconocido periodista judicial Cristian Herrera, quien fue atacado por hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando visitaba a unos familiares en el barrio Quinta Oriental, de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.

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El asesinato del comunicador, quien tenía varias amenazas en su contra y contaba con esquema de seguridad, ha generado rechazo desde diferentes sectores de la sociedad, quienes le pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de este criminal acto.

Entre ellos se pronunció la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que a través de un comunicado rechazó el asesinato del comunicador y manifestó su preocupación por los hechos de violencia contra el ejercicio periodístico en Colombia.

“El crimen de un reportero constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho ciudadano a estar informado y los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad”, señaló la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde Cristian Herrera estudió Comunicación Social.

Desde la institución educativa hicieron un llamado al Estado colombiano, para que se fortalezca las garantías de protección a los comunicadores, y solicitó a las autoridades adelantar con celeridad las investigaciones necesarias que sirvan para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“La Universidad UNAB, como institución comprometida con la formación de comunicadores sociales y periodistas, reconocemos en Cristian Hernando un ejemplo de valentía, compromiso con la verdad y servicio a la sociedad. Su trabajo denunciando hechos relacionados con corrupción y violencia en la región nororiental del país debe ser un faro que inspire a las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación", señaló.

Finalmente, envió un mensaje de solidaridad para su esposa, Karla Gabriela Niño Claro, sus hijos, Gabriela y Cristian, a su familia, amigos, colegas y compañeros de estudios en las aulas de la Universidad.

Egresados también se pronunciaron

La comunidad de egresados del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga también alzó la voz por los hechos ocurridos este sábado en Cúcuta, donde fue asesinado el reconocido periodista Cristian Herrera.

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“Como profesionales formados en las aulas de la UNAB, no podemos callar ante este nuevo atentado contra la vida y contra la libertad de prensa en nuestro país. El homicidio de Cristián no solo apaga la voz de un comunicador comprometido, sino que representa un ataque directo a la democracia, al derecho de los ciudadanos a estar informados y al ejercicio libre del periodismo en las regiones más complejas de Colombia”, señalaron.

Así mismo, enviaron un mensaje de solidaridad y condolencias a sus familiares, a sus amigos más cercanos y a todos los colegas periodistas de la capital de Norte de Santander.

“Sabemos que Cúcuta hoy llora a un profesional y queremos que sepan que desde Santander no están solos; nos sumamos a su duelo y abrazamos su dolor en este momento de profunda oscuridad”, manifestaron los egresados.

Entre los firmantes de los egresados del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se encuentran:

Ana María Valencia Sánchez

Mario Alberto Peñaloza Díaz

Yenny Rodríguez Barajas

Edgar Eduardo Tovar Diaz

Nancy Stella Vesga Hernández

Juan Manuel Cárdenas Medina

Carlos Eduardo Luna Silva

Blanca Bueno Sandoval

Wilfrido Cueto Barragán

Xiomara Montañez

Yesid Lancheros

Rocio Chica

Tatiana Picón Sánchez

Beatriz Elena Mantilla Ortiz

Mario Villamizar

Carlo Alirio Ibarra

Claudia Milena Ochoa Jaimes

Carolina Blanco Díaz

Henry Muñoz Rincón

César Baeza Hidalgo

Lesther Yeni Pabon Martinez

Eduardo Cristancho Guerrero

Lina María Jiménez

María del Pilar Rodríguez

Zayra Beltrán González

Silvia Cala Acevedo

Luis Alfonso Cárdenas Mateus

Jhon Jairo Jaimes

Andrés Jácome Suescún

Juliana Chaparro Sánchez

Andrés Felipe Valenzuela

Yohana Rozo Barrera

Erika Contreras Gutiérrez

Yanith Rueda Navarro

Claudia Benavides

Diana Álvarez

Sergio Bustos

Javier Flórez

Arley Yecenia Leal Espinosa

Diana María Maldonado

Sandy García

Ana Mercedes Suárez Ospina

Silvia Ballén

Carolina Rubio

Erminda Vecino Pico

Allan Herley Pineda Palacio

Liliana Marcela Pérez Nieto

Carlos Gustavo Suárez Cruz

LIliana Carvajal Pineda

Leyla Tovar Aguirre