Universidad Autónoma de Bucaramanga y egresados de Comunicación Social rechazaron asesinato de Cristian Herrera

En la tarde de este sábado se registró el asesinato del reconocido periodista judicial Cristian Herrera, quien fue atacado por hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando visitaba a unos familiares en el barrio Quinta Oriental, de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.
El asesinato del comunicador, quien tenía varias amenazas en su contra y contaba con esquema de seguridad, ha generado rechazo desde diferentes sectores de la sociedad, quienes le pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de este criminal acto.
Entre ellos se pronunció la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que a través de un comunicado rechazó el asesinato del comunicador y manifestó su preocupación por los hechos de violencia contra el ejercicio periodístico en Colombia.
“El crimen de un reportero constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho ciudadano a estar informado y los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad”, señaló la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde Cristian Herrera estudió Comunicación Social.
Desde la institución educativa hicieron un llamado al Estado colombiano, para que se fortalezca las garantías de protección a los comunicadores, y solicitó a las autoridades adelantar con celeridad las investigaciones necesarias que sirvan para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
#Atención I El asesinato de un periodista es un atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.— Universidad UNAB (@unab_online) June 7, 2026
Compartimos el pronunciamiento de la Universidad UNAB sobre el asesinato de Cristian Hernando Herrera Nariño: https://t.co/C6nVKemOlU pic.twitter.com/TOFC2QUuvc
“La Universidad UNAB, como institución comprometida con la formación de comunicadores sociales y periodistas, reconocemos en Cristian Hernando un ejemplo de valentía, compromiso con la verdad y servicio a la sociedad. Su trabajo denunciando hechos relacionados con corrupción y violencia en la región nororiental del país debe ser un faro que inspire a las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación", señaló.
Finalmente, envió un mensaje de solidaridad para su esposa, Karla Gabriela Niño Claro, sus hijos, Gabriela y Cristian, a su familia, amigos, colegas y compañeros de estudios en las aulas de la Universidad.
Egresados también se pronunciaron
La comunidad de egresados del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga también alzó la voz por los hechos ocurridos este sábado en Cúcuta, donde fue asesinado el reconocido periodista Cristian Herrera.
“Como profesionales formados en las aulas de la UNAB, no podemos callar ante este nuevo atentado contra la vida y contra la libertad de prensa en nuestro país. El homicidio de Cristián no solo apaga la voz de un comunicador comprometido, sino que representa un ataque directo a la democracia, al derecho de los ciudadanos a estar informados y al ejercicio libre del periodismo en las regiones más complejas de Colombia”, señalaron.
Así mismo, enviaron un mensaje de solidaridad y condolencias a sus familiares, a sus amigos más cercanos y a todos los colegas periodistas de la capital de Norte de Santander.
“Sabemos que Cúcuta hoy llora a un profesional y queremos que sepan que desde Santander no están solos; nos sumamos a su duelo y abrazamos su dolor en este momento de profunda oscuridad”, manifestaron los egresados.
Entre los firmantes de los egresados del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se encuentran:
Ana María Valencia Sánchez
Mario Alberto Peñaloza Díaz
Yenny Rodríguez Barajas
Edgar Eduardo Tovar Diaz
Nancy Stella Vesga Hernández
Juan Manuel Cárdenas Medina
Carlos Eduardo Luna Silva
Blanca Bueno Sandoval
Wilfrido Cueto Barragán
Xiomara Montañez
Yesid Lancheros
Rocio Chica
Tatiana Picón Sánchez
Beatriz Elena Mantilla Ortiz
Mario Villamizar
Carlo Alirio Ibarra
Claudia Milena Ochoa Jaimes
Carolina Blanco Díaz
Henry Muñoz Rincón
César Baeza Hidalgo
Lesther Yeni Pabon Martinez
Eduardo Cristancho Guerrero
Lina María Jiménez
María del Pilar Rodríguez
Zayra Beltrán González
Silvia Cala Acevedo
Luis Alfonso Cárdenas Mateus
Jhon Jairo Jaimes
Andrés Jácome Suescún
Juliana Chaparro Sánchez
Andrés Felipe Valenzuela
Yohana Rozo Barrera
Erika Contreras Gutiérrez
Yanith Rueda Navarro
Claudia Benavides
Diana Álvarez
Sergio Bustos
Javier Flórez
Arley Yecenia Leal Espinosa
Diana María Maldonado
Sandy García
Ana Mercedes Suárez Ospina
Silvia Ballén
Carolina Rubio
Erminda Vecino Pico
Allan Herley Pineda Palacio
Liliana Marcela Pérez Nieto
Carlos Gustavo Suárez Cruz
LIliana Carvajal Pineda
Leyla Tovar Aguirre