El asesinato del periodista judicial Cristian Herrera, ocurrido en la tarde de este sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental, de la capital de Norte de Santander, despertó el rechazo de la sociedad en todo el país.

Asesinaron en Cúcuta al reconocido periodista Cristian Herrera. El comunicador tenía varias amenazas

La Defensoría del Pueblo fue una de las primeras entidades en pronunciarse sobre los hechos que enlutan al periodismo colombiano y al país en general. En un comunicado a la opinión pública, el ente de control mostró su rechazo.

“Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la cual era corresponsal en Norte de Santander e integrante de su Junta Directiva”, destacó la Defensoría del Pueblo.

El ente de control, en cabeza de la defensora Iris Marín, aseguró que “no vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad”, por lo que anunció que mantendrá el seguimiento las actuaciones de las autoridades.

Además, reiteró que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea amenazada, agredida o asesinada por ejercer el periodismo, por lo que solicitó a la Fiscalía avanzar con celeridad en la investigación para identificar y judicializar a los responsables.

La Defensoría recordó que Herrera dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo, y aseguró que su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción.

“La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Desde la entidad también recordaron el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo en Briceño, Antioquia. “En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales”, manifestó.