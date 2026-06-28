Diez millones de pesos de recompensa por ubicar a criminales que le dispararon a un bebé de diez meses en Cúcuta

Un inmenso dolor y rechazo generó el asesinato de un bebé de diez meses de nacido en un intento de asalto en el barrio La Laguna, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

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Las primeras informaciones señalan que, en la noche del pasado sábado 27 de junio, dos personas que se movilizaban en una moto ingresaron a la fuerza a una vivienda con la intención de hurtar las pertenencias de los residentes.

En medio del forcejeo, uno de los delincuentes accionó su arma de fuego, impactando directamente a un bebé de diez meses, que murió de manera instantánea.

Policía ofrece diez millones de pesos de recompensa para ubicar a los criminales que le dispararon a un bebé de diez meses, en Cúcuta. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KaUObUh6in — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026

Igualmente, el padre del bebé resultó herido y fue trasladado a un centro médico en la capital nortesantandereana donde se encuentra en revisión.

Este domingo, las autoridades anunciaron una recompensa por información que permita identificar a los delincuentes.

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, rechazó los hechos y pidió la colaboración de la ciudadanía.

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Igualmente, el oficial les envió un mensaje de condolencias a los padres, familiares y allegados del menor de edad.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, pidió que las personas que tengan conocimiento de los autores de los asesinos entreguen la información.

“Rechazamos con total contundencia el lamentable hecho ocurrido en el barrio La Laguna, donde le arrebataron la vida a un bebé de tan solo 10 meses de edad. Este crimen no puede quedar impune. Hemos dispuesto una recompensa de hasta $10 millones para quien suministre información que permita capturar al responsable. Junto a la Policía y la Fiscalía trabajaremos hasta esclarecer este doloroso hecho”, manifestó el mandatario cucuteño.

Así avanza la investigación

Desde la Policía Metropolitana aseguraron que se recolectan todas las pruebas testimoniales y técnicas para identificar a los dos delincuentes.

Rechazamos con total contundencia el lamentable hecho ocurrido en el barrio La Laguna, donde le arrebataron la vida a un bebé de tan solo 10 meses de edad. Este crimen no puede quedar impune.



Hemos dispuesto una recompensa de hasta $10 millones para quien suministre información… — Jorge Acevedo (@Jorgeacevedocuc) June 28, 2026

“Hemos dispuesto un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) que, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, ya se encuentra recolectando los elementos materiales probatorios y la evidencia física que permitan identificar y capturar a los responsables de este hecho”, señaló la Institución.

Las autoridades anunciaron además medidas para fortalecer la seguridad en dicho barrio con el objetivo de garantizar la protección de sus habitantes.

El hecho ha generado un rechazo generalizado en la comunidad y en el departamento que exigen que se dé con los resposables y se aplique justicia.