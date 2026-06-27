Feminicidio de Natalia Villalba: El señalado asesino compartió con ella durante dos horas en un apartamento en el norte de Bogotá

Matthew Foster sería el presunto responsable de asesinar a Natalia Villalba, la modelo cucuteña que autorizó y recibió la visita de su victimario en un apartamento alquilado por días en el norte de Bogotá.

Primicia: se conoce la foto del presunto asesino de Natalia Villalba; se trata de un británico buscado por las autoridades de su país

El señalado asesino es un ciudadano británico que huyó de su país tras ser condenado por acosar a una vecina. Le impusieron medidas correctivas, lo obligaron a presentarse a la Policía, informar el cambio de domicilio, hasta el carro en el que se movía, pero terminó en Bogotá, asesinando a Natalia.

El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en la seccional de Bogotá, que lidera la investigación, obtuvo la orden de captura y la compartió con la oficina de Interpol; una circular roja desplegó la alerta mundial. Foster huyó de Colombia de la misma forma en que ingresó, a través de la frontera con Ecuador.

El asesino de Natalia Villalba se llevó el celular de la víctima y lo apagó. Sin embargo, las cámaras de seguridad registraron su paso por el edificio. Foto: Tomada de redes Sociales/API.

Al cierre de esta edición, se conoció la captura, por parte de la Policía Nacional del vecino país, de Foster en el Aeropuerto Internacional de Quito. La Fiscalía adelanta los trámites necesarios para lograr su traslado a Bogotá y completar todo el proceso de judicialización por el delito de feminicidio agravado.

El plan asesino

Lo que resultó insólito y que los investigadores lograron determinar en el curso del proceso fue la cronología del crimen. En menos de dos horas, el presunto asesino llegó al apartamento, atacó a Natalia, la mató, la metió en una maleta y llevó su cuerpo hasta el baño del apartamento. El macabro plan incluyó trasladar el cuerpo dentro de una maleta hasta la ducha, abrir la llave y dejarlo cinco días bajo el agua, al parecer con la intención de retrasar la descomposición del cadáver y ganar tiempo para huir hacia Ecuador.

Los detalles de la investigación y los hallazgos del CTI advierten que Natalia Villalba alquiló el apartamento a través de una plataforma virtual. El alojamiento se inició el sábado 13 de junio y se extendió hasta el lunes 22, el mismo día en el que una empleada de servicios generales encontró la aterradora escena bajo la ducha.

Asesinato de Natalia Villalba Foto: Tomada de redes sociales/API.

En ese periodo, fueron varias las personas que ingresaron al apartamento, en particular dos hombres plenamente identificados. Uno de nacionalidad norteamericana y otro británico; este último resultó ser el principal sospechoso y hoy capturado, quien estuvo con Natalia antes de su muerte, de acuerdo con los reportes forenses.

SEMANA conoció las imágenes de las cámaras de seguridad y las minutas de ingreso al edificio donde quedó el registro de Matthew Foster. Hay dos horas de diferencia entre su llegada y salida del inmueble. Es decir que el presunto asesino cometió el crimen en menos de 60 minutos, los últimos de vida de Natalia Villalba.

¿Por qué el asesino de Natalia Villalba dejó el cuerpo metido en una maleta y bajo la ducha abierta durante cinco días?

Las declaraciones de empleados del edificio fueron fundamentales para reconstruir los detalles y momentos del crimen, la hora exacta en que el presunto asesino llegó, el instante en que se fue, lo que dijo y con qué salió. Matthew Foster diseñó en su mente un plan y lo cumplió. Le cogió cinco días de ventaja a la justicia.

Matthew Foster es buscado por la Justicia de Inglaterra tras una condena por acoso. Fue capturado en Ecuador este viernes por el crimen de Natalia Villalba. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA/API.

El británico, prófugo de su país, llegó hacia las diez de la mañana del 18 de junio y salió a las doce del mismo día. Dos horas estuvo en el inmueble y fue el tiempo que utilizó para escribir la historia de terror que vivió Natalia, la misma que los investigadores del CTI reconstruyeron para lograr la captura de este hombre.

Los días en que el cuerpo de Natalia permaneció dentro de una maleta bajo la ducha fueron los mismos que Foster usó para escapar. Ni siquiera tuvo que esforzarse demasiado: la evidencia, concentrada en el cadáver de la modelo, quedó en el baño de la escena del crimen.

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Sin embargo, algunos detalles en el plan de Foster no transitaron con la misma velocidad. El británico convertido en asesino no contaba con que en el edificio un guarda de seguridad iba a registrar su entrada, o que en el inmueble las cámaras de seguridad seguían su recorrido por los pasillos hasta la puerta del apartamento.

Los escasos 60 minutos que estuvo en el edificio quedaron en video, por lo menos en la entrada y salida. Lo que ocurrió en el interior del apartamento lo revelará el cuerpo de Natalia, que fue sometido a un minucioso examen forense con el propósito de conocer cuáles fueron las causas de su muerte, el tipo de arma que se usó y la escena que solo el presunto asesino puede contar.

Los investigadores del CTI en la seccional de Bogotá recuperaron elementos de prueba para obtener la orden de captura contra el presunto asesino. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El celular de la víctima, una pieza clave en cualquier investigación por homicidio, no aparece. Los investigadores no tienen duda de que está en poder del asesino, quien, siguiendo la misma lógica macabra con la que dejó el cuerpo dentro de una maleta bajo la ducha abierta, lo apagó y lo desconectó de la red para impedir cualquier rastreo.

En el lugar de los hechos, los investigadores, técnicos y forenses del CTI recuperaron elementos de prueba que resultaron determinantes en el expediente. Este crimen recuerda otro de una joven modelo y un extranjero que protagonizaron una tragedia pasional.

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En enero de 2023, la DJ Valentina Trespalacios sostuvo una relación sentimental con John Poulos, un norteamericano que llegó de visita a Colombia y una noche antes de regresar a su país perdió el control, la estranguló, metió su cuerpo en una maleta y luego lo arrojó a un contenedor de basura, cerca del aeropuerto El Dorado. Tomó un avión y huyó.

Poulos tenía una vida realizada en Estados Unidos: casa, esposa e hijos. Decía estar enamorado de Valentina, pero la asesinó. La historia de Matthew Foster es distinta. Tiene 46 años, vivía solo en Bournemouth, una ciudad costera al sur de Inglaterra, y fue condenado por acosar a una mujer. Las autoridades de su país alertaron cuando ignoró los compromisos de la libertad condicional.

El presunto asesino de Natalia Villalba huyó del país. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“Solicitamos la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a localizarlo; tenemos un gran interés en encontrar a Matthew Foster-Smith y ponerlo a disposición judicial para que afronte el proceso legal correspondiente, así como para brindar tranquilidad a las víctimas de sus presuntas actividades de acoso”, señalaron a inicios de 2026.

Los fiscales del grupo de homicidios en Bogotá lograron, en coordinación con autoridades de Ecuador, la captura de Foster, que, al igual que John Poulos, se quedó en la mitad de su plan de fuga. La colaboración internacional fue fundamental para que, en tiempo récord, lo identificaran y detuvieran.

Natalia Villalba autorizó la entrada del británico al apartamento. Sería el sospechoso de asesinarla y meterla en una maleta

“La Fiscalía General de la Nación realizará los trámites para garantizar que el extranjero sea puesto a disposición y se logre la judicialización en Colombia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La ubicación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador”, advirtió la Fiscalía.

Los fiscales e investigadores del CTI están decididos a demostrar la responsabilidad de Foster en el asesinato de Natalia. Buscan establecer, con pruebas técnicas, que fue este británico quien contactó a la modelo por redes sociales, la citó, la asesinó y luego intentó borrar la evidencia con una regadera.

El asesinato de natalia Villalba se dio en dos horas. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Las víctimas le piden a la Fiscalía insistir en el traslado del presunto asesino para que en Bogotá se pueda adelantar la judicialización y, también como en el caso de John Poulos, lograr una condena ejemplar.