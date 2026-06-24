Primicia: se conoce la foto del presunto asesino de Natalia Villalba; se trata de un británico buscado por las autoridades de su país

El presunto asesino de Natalia Villalba, la mujer que fue hallada en una maleta en el norte de Bogotá, está plenamente identificado por la Fiscalía. Se trataría de Matthew Foster, un ciudadano británico prófugo de la justicia de su país que logró llegar a Colombia.

¿Por qué el asesino de Natalia Villalba dejó el cuerpo metido en una maleta y bajo la ducha abierta durante cinco días?

Foster estuvo, de acuerdo con fuentes del proceso, en el apartamento que alquiló Natalia en el sector del Virrey, un exclusivo sector del norte de Bogotá. Fue justamente la última persona que estuvo con Natalia y que, de acuerdo con los indicios, la habría asesinado. Luego metió su cuerpo en una maleta y lo dejó; por cinco días, bajó la ducha, con la llave abierta.

Este hombre, del que no se tiene reporte de ingreso al país, aparece en el listado de prófugos en el Reino Unido, luego de que un tribunal de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, lo condenara a dos años de cárcel por una investigación de acoso que dejó como víctima a una persona cercana a Foster.

Las autoridades libraron una orden de captura contra Matthew Foster luego de que no cumpliera con los compromisos de la libertad condicional, producto de la condena a dos años de cárcel por acoso. No se presentó y ahora solicitan que, en caso de identificarlo, se informe a la autoridad que lo requiere.

El caso por el que buscan a Matthew Foster ocurrió en 2023 y, meses antes, se libró una orden de alejamiento, una medida restrictiva o caución para mantener a Foster lejos de la víctima, que en el Reino Unido se salvó de la tragedia que vivió Natalia Villalba en Colombia. La asesinaron y trataron de borrar la evidencia dejándola cinco días en una maleta, bajo la ducha, con la llave abierta.

Foster, de 46 años, estaba incluido en la Unidad de Casos de Alto Riesgo para la justicia de su país y tenía como compromisos asistir a las citaciones que le hiciera la Policía, además de notificar su domicilio y los datos de su vehículo. Pero nada de eso ocurrió; incluso, atravesó el mundo y terminó en Colombia.

Lo que advierte el expediente en contra de Foster es que persiguió y acusó a su víctima en Poole, un pequeño pueblo costero en el condado de Dorset, Inglaterra. Incluso creó un perfil para acercarse a través de redes sociales a la mujer y de esta manera no despertar sospechas entre las autoridades; luego la siguió hasta su lugar de trabajo y finalmente a su vivienda.

Víctima de presunto asesinato en el norte de la capital. Foto: Montaje Semana

La foto de Matthew Foster fue comparada con los videos de seguridad del edificio donde estaba Natalia Villalba y coincidiría; el problema, de acuerdo con fuentes del proceso, es que el hombre salió del país a través de la frontera con Ecuador, por el puente de Rumichaca, al parecer de la misma forma que usó para ingresar a Colombia.