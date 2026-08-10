Después de que en horas de la mañana se presentara un fuerte terremoto en el país, con una profundidad de 9 kilómetros y una magnitud de 7,4 en la escala de Richter, Colombia se encuentra en estado de alerta con el fin de identificar y ayudar a los posibles afectados por esta emergencia.

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Cali ha sido una de las principales ciudades que ha reportado más afectaciones tras el sismo. Las autoridades ya han dado a conocer el reporte preliminar de los daños que ha tenido la capital del Valle del Cauca por el hecho. Según el comunicado oficial, hasta el momento se tiene conocimiento de 16 estructuras colapsadas, que acentúan la situación.

Las obras afectadas serían: la Calle 42 con 38, el sector La Luna, Calle 44, Calle 3D con 67, Calle 10 con carrera 71, carrera 28D con 72 - Notaría 20, Calle 9 con 24, carrera 41 con Séptima, Motel Molino Rojo, Calle 9 con 24, carrera 44 con 9, Edificio Marisol, carrera 9 con 53, Calle 5 con 44 y Calle 5 con 57.

Estos lugares son los primeros sitios identificados por las autoridades en los que se registraron daños graves en sus infraestructuras, por lo que se recomienda a los ciudadanos que estén cerca de estos lugares mantenerse atentos ante posibles escombros, además de planear con antelación sus rutas para, en lo posible, evitar accidentes.

Por su parte, hasta el momento los organismos públicos solo han confirmado 27 personas fallecidas por el fuerte terremoto de este lunes. Esta cifra puede ir aumentando en el transcurso del día, cuando se tenga mayor conocimiento de las áreas afectadas en la ciudad.

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Otro de los factores que enciende las alarmas son los diferentes hospitales afectados por la situación y es que, hasta el momento, hay nueve centros asistenciales que informan afectaciones, por lo que el personal y los pacientes que se encuentran dentro de ellos requerirían una evacuación, con el fin de mantener la integridad de las personas del lugar. Los centros hospitalarios afectados son:

Clínica Alba

Clínica Rey David

Clínica Nuestra Señora del Rosario

Clínica Sanitas Tequendama

Clínica Cali

Carlos Holmes Trujillo

Urgencias Pasoancho

Clínica Colombiclinica Versalles

HUV

Por otro lado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, junto con las autoridades que conforman el Puesto de Mando Unificado (PMU), ya se encuentran estudiando la posibilidad de declarar la calamidad pública y la urgencia manifiesta. Además, se manifestó que ya todos los organismos de socorro se encuentran activos.