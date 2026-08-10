Así se desplomó parcialmente el Hospital Universitario en Cali tras el terremoto: las imágenes son impactantes

Varias imágenes difundidas por redes sociales permiten ver el desplome parcial del Hospital Universitario del Valle del Cauca, en Cali, que tiene graves afectaciones en su infraestructura, tras el terremoto de magnitud 7.4 de este 10 de agosto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se encuentra en las calles de la ciudad, inspeccionando y coordinando las acciones de atención de la emergencia.

Por su parte, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, manifestó: “Ante la gravedad de la situación, todos los organismos de socorro están activos. Toda la Alcaldía de Cali se encuentra recorriendo la ciudad y los agentes de tránsito regulan la movilidad”.

En el Puesto de Mando Unificado, las autoridades estudian la posibilidad de declarar la calamidad pública y la urgencia manifiesta.

Las autoridades en Cali, Valle del Cauca, se encuentran atendiendo las diversas emergencias que se han registrado, por lo que le pidieron a la ciudadanía mantener la calma y evitar caer en cadenas de desinformación.

Las estructuras colapsadas se encuentran en:

Sector La Luna.

Calle 42 con 38.

Calle 44.

Calle 3D con 67.

Calle Décima con Cra 71.

Carrera 28D con 72 - Notaría 20.

Calle Novena con 24.

Carrera 41 con Séptima.

Motel Molino Rojo.

Calle Novena con 24.

Carrera 44 con Novena.

Edificio Marisol.

Carrera Novena con 53.

Calle Quinta con 44.

Calle Quinta con 57.

Balance favorable en Santander tras el terremoto en Colombia del 10 de agosto

Las clínicas afectadas que requieren evacuación son: