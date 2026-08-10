El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que una nueva réplica se registró en Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió hacia las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto.

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De acuerdo con el informe, el temblor ocurrió a las 10:01 a. m. y su epicentro fue en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó.

En esta oportunidad, la magnitud fue de 3.8 y la profundidad de 88 kilómetros.

Por otra parte, la latitud estuvo en 4.84° y la longitud en -76.41°.

Asimismo, el SGC precisó que los municipios más cercanos fueron San José del Palmar (Chocó) a 20 km, El Cairo (Valle del Cauca) a 23 km y Nóvita (Chocó) a 25 km.

Esta réplica se suma a por lo menos otras cinco que se han dado desde que se presentó el fuerte terremoto de 7.4, que ya deja personas muertas y diversos daños a la infraestructura en todo el país.

Las autoridades se encuentran realizando un barrido por diferentes territorios de Colombia y verificando las condiciones.

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De hecho, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que se dirige a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de liderar las medidas de atención.

“He convocado un puesto de mando unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, señaló.

Además, aprovechó para enviarles un mensaje a los colombianos que en estos momentos atraviesan difíciles momentos.

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“No están solos: tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, manifestó.

Se espera que con el pasar de las horas se conozcan con exactitud las afectaciones a la infraestructura, así como el número de muertos y heridos que deja este fuerte terremoto en el país.