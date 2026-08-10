Buscan a Darío Rivera Patiño, hombre de 78 años que desapareció tras terremoto en Cali: estaba en el edificio Torres del Limonar

La familia de Darío Rivera Patiño, un adulto de 78 años de edad, está muy preocupada por el paradero del hombre, que desapareció tras el terremoto de 7.4 que se registró en Colombia.

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José Fernando Patiño, su hijo, le indicó a SEMANA que su papá se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en la CRA 72 # 10 BIS - 21.

Lamentablemente, este sitio quedó totalmente destruido después de lo que fue el fuerte movimiento telúrico, por lo que se desconoce el estado de salud de quienes estaban allí.

De hecho, a través de redes sociales se han conocido videos que dejan en evidencia que la edificación colapsó por completo, solo se ven escombros.

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Hasta el lugar ya han llegado los organismos de emergencia y se adelantan las labores de verificación para rescatar a quienes pudieron haber quedado atrapados allí.

Según contó José Fernando a este medio, una persona le informó que de los escombros rescataron a un hombre que, al parecer, podría ser su papá y lo trasladaron hasta la Fundación Valle de Lili.

Sin embargo, por el momento esto no se ha podido confirmar esto, debido a que al centro médico han llegado varias personas heridas y, además, la infraestructura también resultó afectada.

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Por lo mismo, la familia del adulto hace un llamado para que se brinda cualquier información que permita establecer el paradero y el estado de salud de esta persona.

Así como este, son varios los casos de ciudadanos que por ahora se encuentran desaparecidos y que pueden estar bajo los escombros, por lo que sus familias han utilizado las redes sociales para pedir una colaboración.

Las autoridades se encuentran adelantando diferentes labores para atender a los heridos y damnificados, pero también para intentar encontrar a aquellos de los que no se tiene rastro alguno.

Se espera que con el pasar de las horas se amplie más la información sobre las afectaciones que dejó el terremoto.