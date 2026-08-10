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BBVA cierra preventivamente oficinas en seis departamentos tras el sismo

El banco mantendrá habilitados sus canales digitales y telefónicos mientras evalúa daños y define cuándo podrá reanudar la atención presencial.

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Redacción Economía
10 de agosto de 2026 a las 1:12 p. m.
El banco BBVA cerrará de manera preventiva sus sucursales de Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó por el sismo de este 10 de agosto.
El banco BBVA cerrará de manera preventiva sus sucursales de Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó por el sismo de este 10 de agosto. Foto: BBVA/ El País

Tras el sismo registrado en Colombia durante la mañana de este 10 de agosto, BBVA informó el cierre preventivo de sus oficinas ubicadas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

La decisión se mantendrá mientras avanzan las verificaciones sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y las posibles afectaciones en la infraestructura. Según la entidad, equipos especializados realizan las revisiones necesarias antes de autorizar la reapertura de las sedes y reanudar la atención presencial.

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En el resto del país, las oficinas del banco continuarán operando con normalidad, siempre que las instalaciones no presenten daños y cuenten con condiciones seguras para empleados y clientes.

Mientras se restablece la atención en las zonas afectadas, BBVA indicó que sus canales digitales permanecerán habilitados para las operaciones que puedan realizarse de manera remota. También está disponible el Call Center nacional, en la línea 01 8000 912 227, para los usuarios que necesiten resolver inquietudes o gestionar operaciones urgentes.

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El banco señaló que continuará haciendo seguimiento a la situación y que informará cualquier novedad relacionada con la reapertura de las oficinas cerradas de manera preventiva.