BBVA cierra preventivamente oficinas en seis departamentos tras el sismo

Tras el sismo registrado en Colombia durante la mañana de este 10 de agosto, BBVA informó el cierre preventivo de sus oficinas ubicadas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

La decisión se mantendrá mientras avanzan las verificaciones sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y las posibles afectaciones en la infraestructura. Según la entidad, equipos especializados realizan las revisiones necesarias antes de autorizar la reapertura de las sedes y reanudar la atención presencial.

En el resto del país, las oficinas del banco continuarán operando con normalidad, siempre que las instalaciones no presenten daños y cuenten con condiciones seguras para empleados y clientes.

Mientras se restablece la atención en las zonas afectadas, BBVA indicó que sus canales digitales permanecerán habilitados para las operaciones que puedan realizarse de manera remota. También está disponible el Call Center nacional, en la línea 01 8000 912 227, para los usuarios que necesiten resolver inquietudes o gestionar operaciones urgentes.

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El banco señaló que continuará haciendo seguimiento a la situación y que informará cualquier novedad relacionada con la reapertura de las oficinas cerradas de manera preventiva.