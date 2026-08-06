Hogares colombianos compran en más canales y transforman la competencia del retail

Los hogares colombianos están modificando la forma de comprar productos de consumo masivo y, con ello, las estrategias del comercio minorista. De acuerdo con un análisis de Worldpanel by Numerator, actualmente los consumidores compran en un promedio de 9,4 canales diferentes, frente a los 8,8 registrados en 2023, una tendencia que refleja un mayor uso de supermercados, tiendas de barrio, hard discount, minimercados y formatos especializados según cada necesidad.

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El estudio señala que los consumidores ya no esperan resolver todas sus compras en un solo establecimiento. En cambio, eligen distintos formatos según la ocasión de consumo, el precio, la cercanía y la conveniencia.

“Cada formato cumple una misión diferente dentro del hogar y eso está redefiniendo las estrategias de crecimiento de toda la industria”, afirmó Andrés Contreras, director de Worldpanel by Numerator Colombia.

Uno de los principales cambios se observa en las compras de proximidad, orientadas a adquirir dos o tres productos para atender necesidades inmediatas. “La proximidad dejó de ser simplemente un formato para convertirse en una misión de compra. Hoy el consumidor elige dónde comprar según el momento de consumo y no únicamente por el precio”, señaló Contreras.

Según el informe, categorías como huevo, café, leche líquida, carne fresca, pollo fresco y queso están dinamizando nuevamente las tiendas de barrio y minimercados, que encuentran un nuevo espacio dentro del ecosistema del retail.

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El análisis también muestra cambios en las preferencias de consumo. Mientras las marcas comerciales lideran el crecimiento del mercado, los hogares están destinando más recursos a categorías de mayor valor agregado, especialmente las relacionadas con cuidado personal.

Para Worldpanel by Numerator, esta combinación entre ahorro en productos básicos, compras de proximidad e inversión en categorías donde el consumidor percibe mayores beneficios, marcará las decisiones de inversión y competencia del retail colombiano en los próximos años.