Electrolux proyecta crecer a doble dígito en Colombia este 2026

Electrolux celebra 107 años de historia y proyecta una nueva etapa de crecimiento en Colombia, mercado que la compañía considera estratégico dentro de la Región Andina.

Gustavo Mancera asume la Gerencia General de Electrolux para la región andina

Para el cierre de 2026, la empresa sueca prevé un crecimiento de doble dígito en el país, acompañado por una estrategia de expansión en categorías como refrigeración, lavado, cocina y pequeños electrodomésticos.

Como parte de esta apuesta, Electrolux anunció más de 20 nuevos lanzamientos durante este nuevo ciclo, con los que busca ampliar su portafolio y responder a las nuevas necesidades de los hogares colombianos.

La compañía señaló que su enfoque de innovación está orientado a desarrollar tecnologías y funciones que tengan una utilidad concreta para los consumidores y que contribuyan a facilitar las actividades cotidianas en el hogar.

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“Los hogares nunca dejan de cambiar. Colombia tampoco es la misma de hace cinco, diez o veinte años, y ahí está precisamente nuestra oportunidad”, afirmó Gustavo Mancera, gerente general de Electrolux para la Región Andina.

Según la compañía, su experiencia de más de un siglo le permite identificar tendencias y convertirlas en soluciones para los consumidores. Con esta nueva etapa, Electrolux busca continuar evolucionando su oferta en Colombia y fortalecer su presencia en categorías estratégicas.