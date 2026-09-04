Tener una mascota hace parte del día a día de millones de colombianos. Sin embargo, mientras perros y gatos son considerados cada vez más como miembros de la familia, también crecen las necesidades y los gastos para su cuidado, especialmente en materia de salud.

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Según el Dane, el 67 % de los hogares colombianos convive con al menos un animal de compañía, lo que representa alrededor de 4,4 millones de familias. Este panorama también se refleja en el crecimiento del mercado: de acuerdo con una proyección de Euromonitor, el gasto relacionado con el cuidado animal en Colombia alcanzaría los 6,1 billones de pesos al cierre de 2026, incluyendo alimentación, cuidado y atención médica.

El costo de la atención veterinaria ha aumentado, entre otros motivos, por la incorporación de nuevas tecnologías médicas, la especialización de los servicios y el precio de medicamentos e insumos. Actualmente, las mascotas tienen la posibilidad de acceder a diagnósticos como ecografías y resonancias, así como a profesionales especializados en áreas como cardiología, oncología y dermatología.

Por otro lado, la inflación y el costo de productos importados son factores que pueden trasladarse al precio final de tratamientos y servicios.

En cuanto a esta situación, Freddy Parada, gerente de Asuntos Financieros de Compensar, señaló que “una urgencia veterinaria puede representar un gasto inesperado y significativo. Ante este tipo de situaciones, algunas personas pueden verse obligadas a recurrir al endeudamiento informal o al uso de tarjetas de crédito con altas tasas de interés para asumir costos que no tenían contemplados. Además, postergar una consulta por razones económicas puede afectar el bienestar de la mascota y hacer que una condición inicialmente sencilla termine convirtiéndose en una situación más compleja”.

La inflación y el costo de productos importados, aumentan el precio final de tratamientos y servicios. Foto: Getty Images/iStockphoto

Planificar para las emergencias

Ante este escenario, los planes de previsión para mascotas aparecen como una alternativa para anticiparse a posibles gastos. Su objetivo es convertir una eventual factura de alto valor en un gasto mensual programado y contar con respaldo cuando se presente una urgencia.

En el mercado existen planes de este tipo que buscan ayudar a las familias a anticipar parte de estos gastos. En el caso de Compensar, la oferta contempla servicios veterinarios cuya cobertura depende del plan contratado y puede incluir atención por accidentes o enfermedades, consultas, servicios de laboratorio y diagnóstico, además de responsabilidad civil por daños ocasionados por el animal a terceros.

Algunos planes también incorporan servicios de asistencia, como guardería, baño y orientación telefónica.

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“Lo que buscamos con esta iniciativa es democratizar el acceso”, explicó Parada, quien destacó que las familias pueden acceder a estos servicios mediante inversiones mensuales, dependiendo del plan y la categoría de afiliación.

Además de la planificación financiera, el cuidado preventivo sigue siendo clave: mantener las vacunas al día, realizar chequeos periódicos y garantizar una alimentación adecuada puede contribuir al bienestar de las mascotas y evitar que una emergencia termine afectando las finanzas del hogar.