Como caprichosas calificó el viceministro de Minas, Luis Francisco Madriñán, muchas de las decisiones que se han tomado en Colombia y que afectan al sector minero, que sintió en los últimos 4 años -más que nunca- el freno a una actividad que tiene alto potencial en el país.

En su intervención en el Congreso de Minería de la ACM-Asociación Colombiana de Minería, el funcionario dio un impresionante dato que retrata la situación que enfrenta esta rama de la economía: “El 85 % de las consultas previas en el continente están concentradas en Colombia”. Esa es una de las complejidades en las que enfatizó el funcionario, el cual, además, calificó como un deshonroso récord.

La situación, de acuerdo con lo manifestado por Madriñán, implica que “tenemos el país bloqueado”.

Para el viceministro, aunque Colombia tiene compensaciones ambientales que son visionarias, se siguen generando compensaciones de compensaciones, lo que enreda la evolución de los proyectos en el sector. Esa tendencia la atribuyó a lo que llamó “el temor de tomar decisiones por parte de los funcionarios”. Con ese mensaje, el auditorio en el que participaban empresarios mineros que participan en esta actividad.

*Noticia en desarrollo…