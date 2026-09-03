Dólar cierra al alza en la tarde del jueves 3 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense concluyó las operaciones de este jueves, 3 de septiembre, en Colombia con una cotización de $ 3.142, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

El dólar arrancó la jornada del jueves 3 de septiembre al alza. ¿Qué está pasando en el mercado?

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera registró un aumento de $ 2 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $ 3.140.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $ 3.150, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $ 3.159 y posteriormente descendió hasta alcanzar un mínimo de $ 3.130. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $ 3.141.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 1.743 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 624,5 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, indicador que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

En el contexto internacional, el índice del dólar presentó una caída del 0,21 %. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

El déficit comercial de Estados Unidos en julio se amplió a su mayor nivel desde marzo de 2025, debido al aumento de las importaciones por el auge en la construcción de infraestructura tecnológica de inteligencia artificial, según datos difundidos este jueves por el gobierno.

La brecha comercial de la mayor economía del mundo se situó en 88.600 millones de dólares en julio, un incremento del 24,4 % respecto del mes anterior.

Las exportaciones descendieron 2,1 % hasta 310.700 millones de dólares, según el Departamento de Comercio, en un contexto de menos ventas al exterior de suministros industriales.

Las importaciones aumentaron un 2,8 % hasta 399.300 millones de dólares, impulsadas por computadoras, accesorios informáticos y semiconductores.

El comercio estadounidense ha registrado amplias fluctuaciones desde el año pasado, ya que el presidente Donald Trump impuso aranceles generalizados a bienes procedentes tanto de aliados como de competidores.

El déficit comercial de Estados Unidos en julio se amplió. Foto: Getty Images

Las empresas se han apresurado a incrementar sus importaciones antes de que entraran en vigor nuevas rondas de aranceles.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero una parte considerable de los aranceles globales de Trump, las compañías también se han apresurado a solicitar reembolsos.

También está afectando al comercio estadounidense la repercusión de la guerra en Oriente Medio, por la cual Irán bloquea en gran medida el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

*Con información de AFP.