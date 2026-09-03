¿Seguro exequial o previsión exequial? Estas son las diferencias y lo que debe tener en cuenta

Cuando se trata de proteger a la familia ante situaciones inesperadas, un seguro exequial y un plan de previsión exequial pueden parecer opciones similares. Sin embargo, aunque ambos brindan respaldo ante el fallecimiento, operan de manera diferente.

¿Su carro está protegido? Estos son los fenómenos naturales que son cubiertos por el seguro

De acuerdo con el ‘Estudio de Demanda de Seguros’ de la Superintendencia Financiera de Colombia, Fasecolda y Banca de las Oportunidades, el 55,3 % de los hogares colombianos cuenta con algún tipo de plan o seguro exequial. De ese porcentaje, el 86 % corresponde a planes de previsión exequial y el 14 % a seguros exequiales.

“El seguro exequial funciona a través de una póliza contratada con una compañía aseguradora y, de acuerdo con sus condiciones, puede contemplar una indemnización, el reembolso de gastos hasta el límite de la suma asegurada o la activación de una red de prestadores. Por otro lado, un plan de previsión exequial está orientado a la prestación directa de los servicios funerarios. Se contrata a través de una entidad, caja de compensación o red de funerarias y ofrece una atención logística e integral”, explicó Freddy Parada, gerente de Servicios Financieros de Compensar.

¿Cuál elegir?

La decisión no debería depender únicamente del valor de la cuota mensual. Es importante revisar el respaldo ofrecido por la póliza, sus condiciones, límites y mecanismos de atención.

La prevención exequial, no debe entenderse como un gasto asociado a un momento difícil, sino como una decisión de orden, cuidado y salud financiera. Foto: Getty Images

En los planes de previsión, conviene verificar qué servicios quedan organizados anticipadamente, qué familiares pueden incluirse y cuáles son las condiciones de la prestación. Para ambas alternativas también es recomendable revisar la cobertura territorial y las condiciones de ingreso y permanencia de los beneficiarios.

Sobre esto, Parada aseguró que “la previsión exequial permite anticiparse y dejar organizados aspectos que, de otra manera, la familia tendría que resolver en medio del duelo. Además de facilitar la prestación de servicios como la gestión de trámites, la coordinación de la velación, la cremación o inhumación, ayuda a evitar decisiones logísticas, administrativas y económicas bajo presión, así como posibles desembolsos de emergencia que pueden afectar el presupuesto del hogar. Por eso, es fundamental conocer las condiciones y los servicios incluidos en el plan”.

Fasecolda reporta 10.465 reclamaciones por el terremoto y llama a revisar las coberturas

En este sentido, la previsión exequial puede considerarse desde que una persona asume su independencia financiera o conforma un núcleo familiar. La idea es entenderla como una decisión de orden y cuidado financiero que permite anticiparse y organizar estos aspectos con mayor tranquilidad.

Entidades como Compensar ofrecen planes de previsión exequial dentro de su enfoque de bienestar integral, con alternativas que incluyen tarifas diferenciales según la categoría de afiliación, cobertura nacional y acompañamiento emocional, entre otros beneficios.