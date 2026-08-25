Las tarifas de los seguros comerciales en Latinoamérica y el Caribe cayeron un 9 % durante el segundo trimestre de 2026, según el Índice Global del Mercado de Seguros de Marsh Risk. Con este resultado, la región completa ocho trimestres consecutivos de reducciones, en un escenario marcado por una mayor capacidad y una fuerte competencia entre las aseguradoras.

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A nivel global, las tarifas disminuyeron el 6 % en el mismo periodo. Entre las regiones con mayores descensos estuvieron India, Medio Oriente y África, con el 16 %, y el Pacífico, con el 13 %. En Latinoamérica y el Caribe, la reducción fue del 9 %, mientras que en Reino Unido, Canadá, Europa y Asia las caídas fueron del 8 %, el 7 %, el 6 % y el 5 %, respectivamente.

Según Marsh, la sólida rentabilidad de las aseguradoras, el exceso de capital, los menores costos de reaseguro y los mayores rendimientos de inversión han incrementado la competencia y permitido ofrecer precios más bajos.

Por líneas de negocio, los seguros de propiedad registraron la mayor caída, con un 14 %. Brasil y Chile presentaron las disminuciones más pronunciadas. La disponibilidad de capacidad local e internacional y los menores costos de reaseguro favorecieron una mayor competencia. Además, las aseguradoras ofrecieron mejoras en coberturas y acuerdos de mayor duración.

A nivel global, las tarifas disminuyeron 6 % durante el segundo trimestre de 2026 Foto: Getty Images

Las tarifas de responsabilidad civil disminuyeron el 2 %, el mismo resultado del trimestre anterior. En Colombia y Argentina, las reducciones se moderaron y comenzaron a estabilizarse.

Por su parte, las líneas financieras y profesionales bajaron el 5 %, frente al 6 % del trimestre anterior. La responsabilidad de directores y administradores (D&O) mostró las mayores mejoras, mientras que las tarifas de errores y omisiones (E&O) permanecieron estables en general.

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Los ciberseguros registraron una disminución del 10 %, completando diez trimestres consecutivos de descensos. La capacidad se mantuvo estable, aunque los mercados regionales y de Londres aumentaron la suscripción de riesgos.

“Este entorno sigue ofreciendo oportunidades para que los clientes mejoren sus coberturas, amplíen sus límites y optimicen el diseño de sus programas de seguros”, señaló Larissa Martins, líder de Placement para Latinoamérica y el Caribe.