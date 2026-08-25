Dólar más caro: la moneda cerró al alza en la tarde del martes 25 de agosto de 2026

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio de 3.090. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar hoy 25 de agosto: la moneda no se recupera frente al peso y sigue con precio bajo. Abrió en $ 3.050

Para hoy 25 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.090, lo que significó un aumento de $36 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.056.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $40, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.050.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.098, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.043. El promedio cotizado se encuentra en $3.081.

Euro: la moneda revierte la tendencia y cierra más cara la jornada del 21 de agosto

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,744 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 770,5.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,21 %, llegando a las 98,940 unidades.

Este es el comportamiento de la moneda hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

Economía internacional

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en julio y quedaron por debajo de lo anticipado por el mercado, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, 607.000 viviendas nuevas encontraron comprador en proyección anual (el volumen a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de la medición).

Este dato supone un retroceso del 10,5 % con respecto a junio.

La cifra está ligeramente por debajo de lo que habían previsto los analistas, que contemplaban 615.000 unidades vendidas en ritmo anualizado, según el consenso publicado por MarketWatch.

En la comparación interanual, el volumen de ventas también está en descenso, un 6,3 %.

Tras un mes de junio mejor de lo esperado para el mercado inmobiliario, julio aporta un dato negativo, con inventarios que aumentan de nuevo ligeramente, hasta las 488.000 unidades disponibles, lo que equivaldría a 9,6 meses de ventas si se mantuviera el ritmo actual, frente a 8,5 meses en junio.

Ante un mercado que sigue siendo difícil, los constructores no han dudado en reducir los precios de venta: la mediana de precios bajó así un 2,3 % en un mes y un 0,9 % en un año, hasta situarse en 393.800 dólares.

Gobierno de Trump prevé un efecto “devastador” para Canadá en un escenario de guerra comercial con Estados Unidos

El precio promedio, por su parte, se orienta al alza, señal de la mejor evolución del segmento de alta gama, con un aumento del 4,1 % mensual y del 5,4 % interanual, hasta alcanzar los 508.800 dólares.

El mercado inmobiliario estadounidense sigue sufriendo las altas tasas de interés hipotecarias. Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, se ubican en un 6,65 % de interés anual, según los datos actualizados al 20 de agosto por la agencia de refinanciación Freddie Mac.

*Con información de AFP.