Fasecolda reporta 10.465 reclamaciones por el terremoto y llama a revisar las coberturas

El sector asegurador colombiano reportó 10.465 reclamaciones relacionadas con el sismo del pasado 10 de agosto, por un valor estimado de $281.000 millones, según el primer balance consolidado de Fasecolda, con corte al viernes 14 de agosto. De ese total, 9.310 corresponden a daños sobre bienes inmuebles, mientras que las demás están relacionadas con coberturas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

¿Qué seguros protegen su vivienda ante un terremoto? Fasecolda lo explica

Durante una rueda de prensa, el gremio explicó que las aseguradoras activaron sus protocolos de atención y desplegaron ajustadores y equipos en las zonas afectadas. Fasecolda, por su parte, puso en marcha un protocolo gremial para centralizar información y facilitar la coordinación con las autoridades.

Uno de los principales mensajes entregados a los afectados fue que no existe un plazo de tres días para presentar la reclamación por este evento, pese a rumores que circularon en redes sociales. Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico de Fasecolda, señaló que, al tratarse de un hecho notorio, las compañías ya tienen conocimiento del siniestro. Además, explicó que las personas cuentan con dos años para presentar sus reclamaciones, contados desde el 10 de agosto. “Este tema de los tres días no tiene ninguna aplicación en un evento como este”.

Una vez la reclamación está formalizada y se han entregado los documentos requeridos, el plazo para el pago por parte de las aseguradoras es de un mes. El sector aseguró que las compañías están buscando agilizar los procesos y que algunas incluso han anunciado anticipos para atender las necesidades más urgentes.

A cuatro días de ocurrido el evento se han reportado 10.465 reclamaciones en todo el país. Foto: Tomado de X: @mateocardonah

En cuanto a las coberturas, Fasecolda recordó que el seguro voluntario de hogar puede cubrir tanto la vivienda como sus contenidos frente a eventos como terremotos, dependiendo de las condiciones de cada póliza. También existen seguros asociados a créditos hipotecarios o leasing habitacional y seguros obligatorios para los bienes comunes de las propiedades horizontales. Este último, aclaró el gremio, no cubre automáticamente los apartamentos o viviendas individuales.

Sobre los créditos hipotecarios, Fasecolda enfatizó que el seguro debe cubrir el valor real o comercial del inmueble, y no únicamente el saldo pendiente de la deuda. En caso de pérdida total, una parte de la indemnización se destina al pago del crédito y el excedente corresponde al propietario, según las condiciones aplicables.

El balance también puso sobre la mesa la baja penetración de los seguros de vivienda. De acuerdo con cifras de Fasecolda, solo cerca del 9,3 % de las viviendas del país cuenta con algún tipo de seguro de hogar, lo que evidencia una amplia brecha de protección frente a eventos catastróficos.

Terremoto en Colombia: Fasecolda explica cómo reclamar ante las aseguradoras

Con corte a marzo de 2026, en Colombia había 2.681.964 inmuebles asegurados contra el riesgo de terremoto, de acuerdo con información reportada por las compañías que comercializan este tipo de pólizas. Dentro de esta cifra se incluyen viviendas, inmuebles con seguros hipotecarios, copropiedades y bienes públicos y privados del segmento empresarial. En conjunto, estos seguros representan un valor asegurado cercano a $2.582 billones. Del total, 1,65 millones corresponden a viviendas, con un valor asegurado aproximado de $361 billones.

Fasecolda señaló además que el sector cuenta con reservas y niveles de solvencia para responder a las obligaciones derivadas del desastre. El gremio indicó que continuará entregando balances periódicos sobre las reclamaciones y recomendó a los afectados comunicarse directamente con su aseguradora o intermediario y utilizar únicamente canales oficiales.