Finanzas
¿Qué seguros protegen su vivienda ante un terremoto? Fasecolda lo explica
La federación dio información sobre las coberturas disponibles para propietarios, viviendas hipotecadas y copropiedades tras un sismo.
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14 de agosto de 2026 a las 3:35 p. m.
Además de las pólizas relacionadas con la vivienda, un terremoto puede activar otros seguros, como los de vida, salud y riesgos laborales, según las afectaciones y coberturas. Foto: AFP
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