Perdió a su esposa y a su hijo de 12 años en el terremoto: hoy recibe una casa en Cali

El hombre recordó el doloroso momento en que una viga cayó sobre su esposa y habló de las otras familias que todavía esperan la misma oportunidad.

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El terremoto del pasado 10 de agosto dejó una profunda tragedia en la vida de Luis Hernando Polindara, quien perdió a su esposa y a su hijo de 12 años durante la emergencia. Ahora, en medio del proceso de recuperación de Cali, recibió las llaves de una nueva vivienda entregada por la Alcaldía.

La entrega fue acompañada por el alcalde Alejandro Eder, quien destacó que “ninguna vivienda nueva puede compensar la pérdida de los seres queridos”, pero señaló que la administración busca acompañar a las familias afectadas por el sismo.

Para don Luis, el momento tuvo un significado especial. Al recibir la vivienda, recordó parte de lo ocurrido durante la emergencia y expresó su deseo de que otras familias que atraviesan una situación similar también puedan recibir una oportunidad.

“Y que si esta oportunidad la estoy teniendo yo, ojalá Dios quiera que haya una oportunidad para las otras familias que también están viviendo esta misma situación”, manifestó.

Entrega de casa en Cali a don Luis, hombre que perdió a su familia en el terremoto del 10 de agosto Foto: Alcaldía de Cali / Montaje SEMANA

“Fue muy difícil”

Don Luis también habló sobre los momentos más duros que tuvo que enfrentar después del terremoto. Según su relato, una viga cayó sobre su esposa durante la emergencia.

“Lastimosamente, sí fue muy difícil porque a mi esposa le cayó una viga encima”, recordó el hombre, quien explicó que para su familia fue especialmente doloroso afrontar lo ocurrido con su esposa y su hijo de 12 años.

La catástrofe no solo significó la pérdida de sus seres queridos, sino también enfrentar las consecuencias que dejó el sismo sobre su vivienda y sus condiciones de vida.

Ahora, la entrega de la nueva casa representa una nueva etapa para don Luis. En el acto, Eder señaló precisamente que nada puede compensar la pérdida de los seres queridos, pero destacó el significado de entregar las llaves de un nuevo hogar.

“Hoy nosotros queremos ayudar entregándole las llaves que abren la puerta hacia una nueva oportunidad”, expresó el alcalde.

El mandatario también hizo referencia a la situación de las demás familias afectadas y al proceso de recuperación que todavía continúa en la ciudad.

Don Luis, por su parte, aprovechó el momento para insistir en que la ayuda no debería quedarse únicamente en su caso. “Si la administración está en manos de todas las familias que han perdido, creería que sería muy bueno”, expresó.

Al clausurar el encuentro, Eder le entregó las llaves y le dijo: “Aquí tiene, hermano. Que Dios lo bendiga”.

La Alcaldía de Cali señaló que continuará acompañando a las familias afectadas por el sismo, mientras avanza la recuperación de la ciudad y la atención de quienes perdieron sus viviendas.