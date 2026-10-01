Masacre en Sevilla, Valle del Cauca: estos son los grupos ilegales que delinquen en la zona

Una nueva masacre golpeó al municipio de Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca, donde tres hombres, incluido un patrullero de la Policía, fueron asesinados de varios impactos de bala por sujetos que llegaron disparando cuando las víctimas departían en un establecimiento comercial durante este miércoles, 30 de septiembre.

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De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el crimen ocurrió en el sector conocido como El Carmen, en inmediaciones de la Galería de Sevilla. Lo ocurrido es la masacre número 94 registrada en Colombia durante 2026.

“En el sector conocido como El Carmen, en la zona de la Galería del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, fueron asesinadas tres personas en un ataque armado ocurrido de manera indiscriminada al interior de un local comercial”, detalló Indepaz.

Asimismo, se conoció que este territorio es disputado por varios actores criminales que, por medio de la violencia, imponen sus propias reglas. Según Indepaz, en la zona delinquen el Frente 57 Yair Bermúdez, el EGC/Clan del Golfo y bandas de carácter local. Además, está por determinarse la presencia del Frente Adán Izquierdo, lo que dibuja un escenario bastante complejo en materia de orden público.

“Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 025/24 y su informe de seguimiento 002/26 que incluye a Sevilla, advirtiendo que la disputa entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y de las economías ilícitas generó un escenario de riesgo para la población urbana y rural del municipio”, explicó Indepaz.

Las víctimas fueron atacadas a disparos. Foto: IA

Se conoció que la Tercera División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades, trabaja para evitar este tipo de hechos que generan terror entre las comunidades.

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“La violencia incluyó homicidios selectivos, amenazas, restricciones a la movilidad, extorsiones y otras formas de control social y territorial”, precisó Indepaz.

La situación resulta especialmente delicada para determinados sectores sociales. Según la información dada a conocer por Indepaz, en esta zona “los líderes comunitarios y otros sectores de la población fueron especialmente vulnerables a las acciones de los grupos armados”.