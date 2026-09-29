¿Abelardo De La Espriella volverá a patrullar Cali? El alcalde Alejandro Eder habló del tema en la Casa de Nariño

Hace varios días, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, generó impacto en varios sectores del país luego de aparecer patrullando los sectores más peligrosos de Cali.

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Estuvo con pistola al cinto, chaleco antibalas de la Policía y en compañía de la Fuerza Pública, junto al alcalde Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Y este martes 29 de septiembre, el alcalde Alejandro Eder habló sobre la posibilidad de que el mandatario colombiano vuelva a patrullar Cali enfrentando las estructuras criminales que azotan a esa ciudad.

SEMANA le consultó a Alejandro Eder: ¿Cuándo va a volver el presidente a liderar operativos? Y el alcalde respondió: “Pues yo espero que sea pronto, pero digamos que lo importante es que está la Fuerza Pública, lo importantes es que es un plan articulado, no solo de seguridad ciudadana dentro de Cali. Ya que también está ocurriendo algo que habíamos pedido hace más de dos años y medio pidiendo, y es que se atienda a los delincuentes que se esconden en las montañas de Jamundí”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se reunió con el equipo económico del Gobierno en la Casa de Nariño: “Tenemos estimado que la reconstrucción de Cali dure cuatro años con un costo alrededor de 10 billones de pesos”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/SQEyF7we3P — Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2026

“Vemos por fin que el Gobierno nacional se sacudió y con el presidente Abelardo De La Espriella ya se están tomando las acciones necesarias”, anotó Eder.

El pasado 24 de septiembre, el mandatario reveló detalles del operativo que lideró en Cali: “La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina”

“Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, recalcó.

Y añadió: “Durante el operativo hemos realizado capturas e incautado mercancía ilegal, drogas y armas. Cada resultado significa recuperar espacios donde los ciudadanos tienen derecho a trabajar, transitar y vivir con tranquilidad”.

“Pero para mí hay una conquista todavía más importante: devolverles a los caleños el centro de su ciudad. El centro les pertenece a los comerciantes que madrugan a levantar sus negocios, a las familias, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que quieren recorrer sus calles sin miedo”, recalcó el jefe de Estado en esa oportunidad.

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Recalcó: “Estoy aquí para ejercer la autoridad del Estado y recuperar estos espacios para la gente. Mi reconocimiento a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional. Trabajamos durante toda la madrugada y seguimos en terreno. Esta operación demuestra lo que somos capaces de lograr cuando las instituciones actúan unidas y con determinación. Estamos retomando el corazón de Cali para devolvérselo a los caleños. Y todavía no terminamos”.