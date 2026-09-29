Petro reaccionó a decisión de EE. UU. de quitarles la visa a Martha Peralta y Euclides Torres: anunció primera medida

El expresidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre la decisión que se ha Estados Unidos de quitarles la visa a dos de las personas cercanas a él: Martha Peralta y Euclides Torres.

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Desde la ciudad de Barranquilla, el exmandatario cuestionó con dureza esta determinación. “Eso es una persecución, eso está castigado en el Estatuto de Roma”, dijo.

“Es un crimen de lesa humanidad y se denomina así: la persecución sistemática de un grupo poblacional con identidad política y eso es el progresismo en Colombia y en América Latina”, agregó.

El líder de la oposición insistió en que se trata de una persecución sistemática en contra de quienes están a favor de esta corriente ideológica y apuntó que detrás de esto está la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Petro fue más allá y confirmó lo que harán ante esta situación: llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional. “En la que Estados Unidos no cree”, sostuvo.

Incluso, el exjefe de Estado afirmó que la nación norteamericana “siempre ha reservado, un derecho entrecomillas, a aniquilar y a perseguir poblaciones”.

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De hecho, puso de ejemplo que esto está ocurriendo en Gaza e Irán, así como en muchas naciones de América Latina. “Esto solo ocurre por la codicia del petróleo, no se mira a la gente, no se mira la democracia”, complementó.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la decisión de quitarles la visa a Peralta y Torres se da consecuencia de una nueva política para ciudadanos extranjeros “que atentan contra un gobierno democráticamente elegido, mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.

No obstante, la senadora confirmó que el gobierno de Donald Trump hasta el momento no le ha notificado esta decisión, pero pedirá las respectivas explicaciones para conocer más a fondo los argumentos que tuvieron para cancelarle el documento.