Una férrea batalla entre dos fuerzas políticas afines al Gobierno se está dando por estos días. Se trata de la polémica entre Enrique Gómez Martínez, senador de Salvación Nacional, y el partido Centro Democrático.

Todo empezó luego de que el senador, durante una entrevista en SEMANA, asegurara que el Centro Democrático tenía un espacio electoral propio y posiciones fuertes en algunos territorios, por lo que afirmó que podrían evaluarse coaliciones de cara a las elecciones regionales.

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Pese a ello, el partido se pronunció en la tarde del pasado lunes, asegurando que rechazan los descalificativos que en el pasado ha lanzado Gómez contra la colectividad y que por ello no estarían interesados en construir ningún puente con el movimiento Defensores de la Patria ni con Salvación Nacional.

La polémica entre Enrique Gómez y el Centro Democrático dejó en evidencia las diferencias entre sectores afines al Gobierno. Foto: Brían Rosado - SEMANA

“El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente. No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”, precisó el partido.

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Recientemente, el senador Oscar Villamizar, perteneciente a la colectividad uribista, aseguró que respaldaba la decisión de partido, pues no es posible aceptar ataques en público de quien busca cercanía en privado.

El senador Óscar Villamizar respaldó la decisión del Centro Democrático de descartar alianzas con Enrique Gómez Martínez y cuestionó sus posiciones políticas. Además, lo calificó como el “Roy Barreras” del actual Gobierno. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/JobXEOJ5TJ — Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2026

“¿Dónde estaba Enrique cuando Petro quería acabar con el país? Hoy hace videos para atacarnos, pero la política de la hipocresía no representa a quienes siempre hemos actuado de frente al país”, precisó.

Óscar Villamizar cuestionó a Enrique Gómez Martínez por sus críticas al Centro Democrático y su postura frente al expresidente Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

Aseguró además que Gómez es el “Roy Barreras” del actual Gobierno. “Enrique Gómez ha dado más vueltas que Roy Barreras, viene incluso de haber apoyado a Petro y hoy quiere mostrarse como el gran enemigo del presidente Álvaro Uribe”, afirmó.

Finalmente, detalló que el partido no se mueve por razones de conveniencia, sino por convicciones, y que las diferencias con Gómez no afectan la relación del partido con el Gobierno nacional.

“Fuimos los primeros en declararnos partido de gobierno, sin transacciones ni acuerdos por debajo de la mesa, y vamos a seguir acompañando las decisiones del presidente Abelardo De La Espriella que le sirvan al país”, señaló.