Petro confirmó quiénes estarán en la dirección del Pacto Histórico de manera provisional y cómo será el proceso de elección definitivo

El expresidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para anunciar quiénes estarán al frente de la dirección del Pacto Histórico de manera provisional y, además, explicó cómo será el proceso para elegir a las cabezas definitivas.

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“Se convoca la elección popular de delegados para la configuración democrática del Movimiento Pacto Histórico”, dijo el exjefe de Estado en la publicación que hizo en la mañana de este martes, 29 de septiembre.

Según precisó, la votación será abierta y cualquier persona puede participar desde cualquier lugar del país. Asimismo, cualquier ciudadano se puede afiliar al movimiento, siempre y cuando esté de acuerdo con el programa progresista, la lucha por la democracia y la justicia social en Colombia.

Petro señaló que se crearán equipos especiales para la investigación del fraude electoral y también se exigirá que el candado hash, que impide la modificación de un documento PDF, sea reincorporado a los formularios E14.

Con todo esto, de acuerdo con el exmandatario, se estaría cumpliendo con lo que ordena la ley, con el tratado internacional firmado por Colombia y se estaría blindando por completo el proceso.

El líder de la oposición también aprovechó para lanzar una pulla al Ejecutivo del presidente Abelardo De La Espriella y acusarlo, tal y como lo ha venido haciendo y sin ninguna prueba, de una supuesta persecución.

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“Se creará el equipo de defensa jurídica para los perseguidos por el gobierno en su consigna de ‘destripar el progresismo’ por ser un crimen de lesa humanidad, incluidos los extranjeros que ayudan en este camino, e implica sanción penal nacional e internacional”, escribió.

Por último, Petro indicó que se creará un espacio comunicacional con el que se buscará enfrentar las “granjas de bots” que supuestamente apoyan a Abelardo De La Espriella y que buscan, según él, crear una “matrix de falsedad” y “manipulación sobre la conciencia ciudadana”.

Con esto, el Pacto Histórico, principal fuerza de la oposición de cara a los cuatro años de la actual administración, busca reinventarse para intentar volver al poder.