El expresidente Gustavo Petro publicó en la noche de este lunes, 28 de septiembre, lo que llama parte de su réplica a la alocución que pronunció el presidente Abelardo De La Espriella en la noche del pasado domingo.

Petro repitió denuncias viejas, lanzó los mismos señalamientos contra su sucesor y se defendió de los señalamientos del Tigre De La Espriella que apuntan a que recibió el país en medio de la peor crisis fiscal de los últimos años.

“No se venga a limpiar sus uñas con mi honradez”, le pidió Petro al hoy primer mandatario, a quien llamó “estafador”.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

“Como réplica al presidente y como aporte a la sociedad colombiana dada la experiencia que tuvimos como mandatarios, quiero responder y también proponer a la última alocución, dado a lo que hizo en esa réplica el actual presidente es acudir a la estafa. La calumnia es una especie de estafa no solo a la Nación sino a la misma gente que, muchas veces, se engaña porque les dicen mentiras, simplemente falsedades. Es mi deber corregir y de ustedes, mirar a través de los datos, quién tiene la razón. No dejarse engañar. Caer en lo que yo llamó la matriz de la mentira”, afirmó.

Dijo que Abelardo De La Espriella quiere apoyar a los ricos, “quienes lo apoyaron” y no a la gente más necesitada.

“A los más ricos de Colombia les fue bien en mi gobierno y mejor en el de Iván Duque”, afirmó Petro.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA / Presidencia

“El déficit primario en finanzas es un elemento que hay que entender porque de ahí nace el déficit total del país. Si los gastos corrientes son más altos, la deuda financiando con deuda ese diferencial, nunca logramos pagarla porque está a una tasa de interés más alta que la tasa de crecimiento económico de Colombia. Es una ley contable”.

Y recomendó “recortar el déficit fiscal y bajar la tasa de interés de la deuda. Se vuelve sostenible, no problemática. Y gastarla bien, no en subsidio a los ricos”.

Y es que Abelardo De La Espriella denunció en su alocución, una vez, cómo recibió fiscalmente el país.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

“Les voy a hablar como siempre, con la verdad. Con la verdad de lo que está ocurriendo en la patria. Ya les habían informado esto que está pasando y también lo ha hecho extenso el señor ministro de Hacienda. Todos sabemos que la situación fiscal del país es la más crítica de toda nuestra historia”, dijo el jefe de Estado.

De acuerdo con De La Espriella, el gobierno del expresidente Gustavo Petro sobreendeudó al país y “despilfarró el presupuesto de todos los colombianos”.

“El desgobierno pasado pasó de la corruptela enquistada en el Estado durante décadas a gastar a manos llenas, pasando del festín de los recursos públicos, de millones de pesos, a billones de pesos. El régimen entró en una depredación de lo público, nunca antes vista”, resaltó el presidente en medio de la alocución de este domingo.