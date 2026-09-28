MinHacienda se despachó contra el gobierno Petro: “Viajes internacionales innecesarios, de lagartos y patos”, y “gastadera inútil”

24 horas después de la alocución que dio el presidente de La República, Abelardo De La Espriella, el domingo 27 de septiembre en su sede de gobierno de Barranquilla, en la que advirtió que en el gobierno Petro se “robaron todo”, uno de sus funcionarios profundizó en los hallazgos de corrupción.

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Se trata del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien en una declaración que dio en la Casa de Nariño detalló varios casos de presunta corrupción en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esto dijo:

“Los colombianos tienen que saber la verdad, toda la verdad sobre nuestra situación económica. Como lo mencionó el presidente en su alocución de ayer, la realidad en la que nos dejó el gobierno Petro es muy grave. Durante cuatro años se derrocharon los recursos públicos en viajes internacionales innecesarios, con enormes delegaciones de lagartos y patos, apertura de embajadas en países sin ninguna relevancia para Colombia, la creación del Ministerio de la Igualdad, con cientos de miles de millones en burocracia que ahora tenemos que liquidar, y el contrato de pasaportes, con pérdidas que todavía se están calculando por no mencionar sino algunos de los casos.

“Eso sin contar todo el dinero robado a los colombianos en medio de una corrupción desbordada. Así lo confirman los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la compra de parlamentarios y la contratación en cifras sin precedentes de personas por prestación de servicio que ni siquiera aparecían en las entidades y cuyo único fin era electoral o para favorecer amiguetes.

“Por estar dilapidando los impuestos de los colombianos se desfinanciaron temas tan sensibles como la atención de las personas de la tercera edad, los recursos para las madres comunitarias o el financiamiento de las pensiones

“Tampoco se invirtió en mejorar la seguridad ni en la infraestructura, lo que nos tiene en riesgo de un apagón. Ni se construyeron tampoco las vías que eran tan necesarias. El sistema de salud hoy tiene una enorme deuda de más de 10 billones de pesos, lo que impide que los ciudadanos tengan oportunamente sus citas médicas o reciban sus medicamentos.

“Hasta feriaron los recursos de la salud y pensiones del Magisterio en un modelo de atención que disparó el gasto y tiene a los maestros del país sin atención médica. Cada mes el Estado gasta 40 billones de pesos, mientras recibe apenas 29 millones. Todo ello es el resultado de haber manejado los recursos públicos irresponsablemente, como si el dinero del presupuesto no fuera el fruto del esfuerzo de todos los colombianos que pagan impuestos. Mucho daño se le hizo al país con esta gastadera inútil.

“Estas locuras fueron financiadas con deudas que ahora todos los colombianos tenemos que asumir. Pagar nuestras obligaciones consume hoy uno de cada tres pesos del presupuesto nacional.

“El país tiene que saber que el presupuesto no fue utilizado para invertir, sino para gastar, que fue manejado como si no hubiera y sin pensar en el futuro y en el bienestar de todos. Solo la rosca de cercanos se favoreció y deberán responder ante la justicia y la historia por el inmenso daño ocasionado. Este gobierno ha venido tomando medidas drásticas para frenar el desplifarro y la seguiremos adoptando.

“El daño de estos cuatro años no se resuelve en 50 días que llevamos administrando el desastre. Será necesario mucho tiempo para volver a poner la casa en orden. Frente a este problema tan serio, tenemos que buscar todas las salidas. Hasta el gobierno anterior teníamos una buena reputación en el manejo de los asuntos económicos. Petro también se encargó de destruir ese prestigio.

“El presidente me ha instruido para que identifique alternativas para manejar esta grave crisis. En las pocas semanas que llevamos en el poder, hemos tomado contacto con la banca multilateral y con los actores económicos que nos pueden ayudar en estos momentos de grave dificultad. Hoy solicitamos al Fondo Monetario Internacional adelantar la misión de su equipo técnico para que haga una evaluación independiente del Estado y la economía y de los planes de gobierno en materia macroeconomía. Se trata de la consulta del artículo cuarto, un instrumento clave para anclar la confianza. En ese reporte, el Fondo revisa el plan fiscal del gobierno y también analiza las perspectivas de crecimiento económico, empleo e inflación”.