Abelardo De La Espriella lanzó dura advertencia a corruptos: “Lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad”

Este lunes 28 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, publicó un contundente mensaje en su cuenta personal de X, en medio del golpe que recibieron la congresista Martha Peralta y Euclides Torres por parte de EE. UU. tras revocarles la visa.

Martha Peralta pide explicaciones a Estados Unidos por la cancelación de su visa

En el mensaje, el jefe de Estado fue categórico en contra de los corruptos, al señalar que no pueden seguir burlándose del pueblo por las afectaciones que han dejado a su paso.

Además, mencionó la lista OFAC y sanciones administrativas: “La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”.

“La lucha contra la corrupción, cáncer de la patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos”, dijo De La Espriella.

También expresó el jefe de Estado: “Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria”.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, puntualizó el presidente.

Euclides Torres, hoy sin visa para EE. UU., financió varios de los eventos de campaña de Gustavo Petro en 2022

El mensaje de De La Espriella se dio a una publicación que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos: “@statedeptspox: El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa. Hoy, el @StateDept está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos que socavan los gobiernos elegidos democráticamente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estas incluyen la designación del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por corrupción. El presidente Trump y @SecRubio lo han dejado claro: Cuando los países del Escudo se comprometen a defender la democracia contra la corrupción y el narcotráfico, cumplimos juntos”.