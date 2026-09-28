Martha Peralta pide explicaciones a Estados Unidos por la cancelación de su visa

La senadora Martha Peralta se pronunció sobre la cancelación de su visa americana, comunicada este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Junto a ella, se quedó sin el permiso para ingresar a ese país Euclides Torres, uno de los empresarios más cercanos a Gustavo Petro.

En un video difundido en X, Peralta señaló que se enteró de la noticia a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pues el gobierno estadounidense no le ha notificado de ninguna sanción en su contra: “Hasta ahora, no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos”.

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Manifestó que iniciará las acciones institucionales y administrativas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y ante las autoridades estadounidenses para conocer en detalle la decisión: “Se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”.

La teoría de la congresista, cercana al Pacto Histórico, es que el retiro del visado no está aislado de una supuesta persecución mediática y judicial con la que ha tenido que lidiar: “Mi compromiso es con Colombia, es con La Guajira, es con las comunidades que represento, y sobre eso no va a haber ninguna interrupción. Vamos a seguir trabajando”.