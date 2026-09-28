Colombia, lista para su primera ‘Milagro Week’ en Nueva York, presidida por el vicepresidente José Manuel Restrepo: ¿de qué se trata?

El vicepresidente José Manuel Restrepo liderará el primer Milagro Week en Nueva York, que se realizará el próximo 16 de noviembre. El propósito, según informó la oficina de comunicaciones de la Vicepresidencia, es llevar a inversionistas internacionales un portafolio de proyectos estratégicos y conectar estas oportunidades con fuentes de capital.

SEMANA conoció que la idea es del presidente Abelardo De La Espriella y asistirán a dicha semana, además del vicepresidente, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, entre otros.

“Queremos que el interés por Colombia se convierta en capital efectivo, proyectos, obras y empleo. La Milagro Week será el espacio para llevar nuestros proyectos directamente a quienes tienen la capacidad de invertir y demostrarles que Colombia tiene oportunidades, talento y proyectos para crecer”, afirmó el vicepresidente Restrepo.

El vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Vicepresidencia de la República

El objetivo es que durante la Milagro Week, Colombia presente un portafolio de 176 proyectos, de los cuales 37 son prioritarios, en sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. La agenda estará orientada a generar conexiones directas con inversionistas, fondos y empresas con capacidad de financiar y desarrollar proyectos en el país.

“La iniciativa dará continuidad a las conversaciones sostenidas con cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales, y buscará avanzar hacia acuerdos, estructuración financiera y nuevas inversiones”, informó la Oficina de Comunicaciones.

“Al final, las Milagro Weeks son inversión extranjera llegando a Colombia, inversión que se traduce en mayores oportunidades y empleo para los colombianos de a pie”, señaló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

La Milagro Week estará articulada con el Banco de Proyectos Patria Milagro, con el propósito de conectar proyectos priorizados con fuentes de financiación y acelerar aquellas iniciativas que puedan generar crecimiento, empleo y desarrollo en las regiones.

La apuesta del Gobierno es llevar las oportunidades de Colombia a los principales centros de capital del mundo y crear las condiciones para que más inversionistas encuentren en el país proyectos concretos en los cuales invertir, desarrollar y crecer.