Gobierno nacional avanza en la definición de nuevos nombramientos para diferentes entidades del Estado

La Presidencia de la República confirmó que el Gobierno nacional sigue avanzando en la conformación de los equipos directivos que asumirán responsabilidades en distintas entidades del Estado.

Desde la entidad aseguraron que el presidente Abelardo De La Espriella adelantó este domingo una extensa jornada de trabajo a lo largo de todo el día, con el objetivo de revisar perfiles, evaluar hojas de vida y avanzar en la definición de esos nuevos funcionarios que llegarán al equipo de Gobierno.

“El Presidente no descansa en la tarea de consolidar un equipo de Gobierno capaz de ejecutar, producir resultados y cumplirles a los colombianos”, señalaron desde la Presidencia de la República.

De acuerdo con la información que suministraron, este domingo se analizaron la experiencia, trayectoria y capacidades de los candidatos, ya que la instrucción del jefe de Estado es que cada designación responda a criterios de idoneidad, capacidad de ejecución, transparencia y compromiso.

“Los nuevos nombramientos serán anunciados oficialmente una vez culminen los procedimientos correspondientes”, señaló la presidencia, al tiempo que destacó que el mandatario continuará personalmente este proceso.