Abelardo De la Espriella entrega detalles de su lucha contra los criminales en todo el país: “Estamos ahí respirándole en la nuca”

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la lucha que el Estado está dando contra los grupos criminales en el Caribe. Lo hizo en su alocución de este domingo, en la que entregó un balance de la ofensiva del gobierno en Santa Marta, Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la Troncal del Caribe y otras regiones afectadas por el “paro armado de los Panchencas”.

Al dispararle a cuatro negocios —porque no fueron más—, amenazaron a los transportadores y quisieron parar a una ciudad a través del miedo. Y entonces ahí aparecimos nosotros. Eso no fue un paro, eso es narcoterrorismo.

“Dirigí personalmente los operativos, ordené de manera inmediata militarizar Santa Marta y reforzar, que también se las habían tomado, y levantamos el paro. Hoy allá hay 2.500 efectivos de la fuerza pública. En esa operación hay apoyo aéreo, controles viales, controles nocturnos, acompañamiento al comercio y al transporte. En resumidas cuentas: definición y presencia del Estado con la fuerza pública. El balance acumulado contra esa estructura narcoterrorista es de 23 capturas: 18 en el Magdalena y cinco en La Guajira”, dijo.

El primer mandatario detalló que hubo 13 nuevas capturas en Santa Marta y Ciénaga, y se adelantaron seis diligencias de registro y allanamientos. Además, se desbloquearon los cinco puntos que afectaban la vía Santa Marta-Riohacha.

El operativo que dió de baja a algunos peces gordos de los Conquistadores de la Sierra también fue detallado por el primer mandatario en la alocución. “El 23 de septiembre se reportaron 20 patrullajes mixtos y siete caravanas de seguridad; nunca antes se había hecho un dispositivo igual en el departamento del Magdalena. Cayó alias Yolima, la compañera sentimental del narcoterrorista alias Pinocho, el principal cabecilla de esa organización, quien tiene las horas contadas”, narró.

El presidente aseguró que en ese procedimiento “en el que se capturó a la esposa de Pinocho, se encontraron 29 millones de pesos y ocho celulares. Cayó además alias Juancho Roy, un sicario de ese grupo narcoterrorista que tenía un arma ilegal con municiones y panfletos para intimidar a los comerciantes y a los transportadores”.

Hubo otros elementos importantes incautados: “4.5 kg de cocaína, 150 dosis de marihuana, 56 cartuchos, panfletos intimidatorios, un carro, nueve tarjetas bancarias —una de ellas a nombre de Pinocho, háganme el favor—, una contadora de billetes, un dispositivo de grabación, un revólver, una mini Uzi y 43 millones de pesos en efectivo”.

El primer mandatario aseguró que para llegar a esos resultados se desplegó una operación ambiciosa. En este momento, aseguró, se han repartido 5.000 volantes de recompensa para ubicar a alias Pinocho. “Estamos dando 3.000 millones por ese bandido, así como por alias 200 y alias Patiliso. Si Pinocho cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus. Lo estamos buscando, le estamos respirando en la nuca y lo vamos a encontrar”, sentenció.

De La Espriella aseguró que será tan impactante la operación que Pinocho “no va a saber ni qué fue lo que le pasó”.

“A los comerciantes, a los taxistas, a los hoteleros y a las madres de Santa Marta les digo: ustedes no están solos. El que incendia un bus para imponer un paro armado no es un delincuente común; es un terrorista, es un enemigo de la ciudad y de la República. Y a ese enemigo se le responde con la fuerza legítima de la Constitución”, agregó.

La operación Iron en Cali

El presidente también habló del trabajo en seguridad en Cali y de la Operación Iron. “Mientras una parte del país miraba a Santa Marta, me desplacé a Cali a dirigir, como me gusta, personalmente la lucha contra el crimen que azota a la Sultana del Valle. En la madrugada del pasado jueves lideré, junto al alcalde Alejandro Eder, a la gobernadora Dilian Francisca Toro, al lado también del ministro de Defensa y con la Fiscalía apoyando, la Operación Iron”, dijo.

Agregó que “más de 1.200 uniformados de la Policía y el Ejército intervinieron en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, con 83 órdenes de captura y más de 100 diligencias de allanamiento. Nos fuimos de frente a El Calvario, a San Pascual y a Sucre, porque estos territorios no pueden seguir siendo dominados por las ollas”.

Contó que en esa operación se realizaron 85 capturas y cayeron siete estructuras: La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres; 73 de ellas por orden judicial y 12 en flagrancia. “Se incautaron armas, granadas, cartuchos, celulares, cocaína, marihuana y dinero en efectivo. Ahí estuve. Eso fue realmente impresionante porque desarticulamos ollas que llevaban 50 años en Cali y que ya se acabaron”, dijo.

“Esa operación no es, como muchos han dicho, un show de madrugada; es el comienzo de la recuperación del centro de Cali, cuadra por cuadra. Vamos a liberar con decisión a Cali del narcotráfico y de la extorsión. Y lo mejor: nos vamos a quedar ahí para garantizar que ese cáncer no se vuelva a tomar la ciudad. A los caleños de bien les digo con toda claridad: para ustedes, toda la protección del Estado. A las bandas que creyeron que eran dueñas del centro de Cali: toda la fuerza de la ley y toda la contundencia sin ninguna consideración”, concluyó.