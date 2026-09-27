Abelardo De La Espriella ordena a Minhacienda conversar con el Fondo Monetario Internacional por crisis fiscal: “El saldo está en rojo”

El presidente Abelardo De La Espriella dio una nueva instrucción a su equipo económico para hacer frente a la situación fiscal del país. El mandatario ordenó al ministro de Hacienda ponerse al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.

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El anuncio fue realizado durante su intervención presidencial de este domingo, en la que De La Espriella aseguró que las finanzas públicas atraviesan un momento crítico y volvió a responsabilizar a la administración de Gustavo Petro por el panorama que, según él, recibió su Gobierno.

“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el jefe de Estado antes de revelar la instrucción.

“He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló.

De La Espriella busca una “salida negociada”

El presidente explicó que el propósito de estos acercamientos será encontrar alternativas para enfrentar las dificultades de las cuentas públicas.

“He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos y responsables que nos antecedieron”, sostuvo De La Espriella.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que el Estado enfrenta elevados compromisos de deuda y gastos de funcionamiento que presionan sus ingresos, situación que, según explicó, obliga al país a recurrir constantemente al endeudamiento en los mercados nacionales e internacionales.

De La Espriella también lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno anterior. Aseguró que la administración Petro “sobreendeudó” al país y “despilfarró” recursos públicos. Se trata de señalamientos del actual mandatario sobre la responsabilidad de su antecesor en la situación fiscal.

El presidente mencionó además situaciones en entidades como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Fiduprevisora, y aseguró que posibles irregularidades están siendo puestas en conocimiento de las autoridades judiciales.

Gobierno también recibe orden de controlar el gasto

Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional no fueron la única instrucción anunciada por De La Espriella. El mandatario aseguró que todos los integrantes de su gabinete deberán actuar bajo criterios de austeridad y responsabilidad fiscal.

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“El gabinete está enterado de esta situación y tiene la instrucción también inequívoca de actuar con responsabilidad fiscal. “No podemos seguir gastando plata a la locura”, manifestó.

De La Espriella aseguró que su administración buscará recuperar el equilibrio de las finanzas públicas mediante una política de austeridad, control del gasto y lucha contra la corrupción.

“Colombianos, saldremos adelante. Tenemos un equipo económico de las mayores calidades”, agregó el presidente, quien sostuvo que su Gobierno buscará “recomponer el rumbo del país” mientras avanzan las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.