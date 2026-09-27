“Araña era un criminal al que el señor Gustavo Petro le puso un disfraz”: Abelardo De La Espriella entrega detalles de la extradición

“Araña se fue y con él una época”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella en su alocución de este domingo. El primer mandatario se refirió, como es ya costumbre los fines de semana.

“El 25 de septiembre, Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, salió de Colombia rumbo directo a los Estados Unidos. Firmé la extradición hace como 20 días, esta se materializó hace poco y yo mismo lo entregué a los norteamericanos”, aseguró el primer mandatario.

El presidente fue enfático en decir que cerró la era de los privilegios a los delincuentes que había consumado Gustavo Petro con su paz total. “Porque en este gobierno se acabó la protección, se acabaron los privilegios y se acabó la farsa de que un narcoterrorista como Araña pueda sentarse a negociar de día y seguir mandando a matar y narcotraficando de noche. Araña, queridos compatriotas, no era un gestor de paz como quiso hacerlo ver el gobierno anterior; era un criminal al que el señor Gustavo Petro le puso un disfraz”, dijo.

“Mientras el régimen lo presentaba como un negociador, la estructura de ese criminal seguía controlando rutas de cocaína hacia Ecuador y asesinando líderes sociales”, agregó.

*En desarrollo…