Nuevo temblor en Colombia en la tarde de este domingo 27 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este domingo, 27 de septiembre. Según la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,3. El epicentro fue en Istmina, Chocó, sobre las 4:57 p. m., y tuvo una profundidad de 43 km.

“Evento sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-27, 16:57 hora local, magnitud 4.3, profundidad 43 km, Istmina - Chocó, Colombia”, señaló el organismo.

Usuarios de la red X afirmaron haber sentido el movimiento telúrico en Pereira y en municipios del Valle del Cauca, como La Unión, Yumbo, Roldanillo, entre otros.

Temblores en Chaparral, Tolima

Por otra parte, entre el sábado y el domingo se han reportado otros temblores con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima.

Durante la madrugada y la mañana se reportaron cuatro. El último fue a las 11:39 a.m. y de magnitud 3.2.

Expertos del Servicio Geológico explican la razón por qué está temblando tanto en Colombia

El sábado se reportaron otros cuatro. Sobre las 12:48 p. m. hubo uno de magnitud 3.4, con profundidad superficial. Minutos antes, a las 12:23 p. m., se había registrado otro de magnitud 3.1, también con profundidad superficial. Y, a las 10:10 a. m., el Servicio Geológico había informado sobre uno de 3.2 de magnitud, igualmente, con profundidad superficial.

Varios sismos se registraron en el país este domingo 27 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se sufrió un terremoto y ha habido réplicas y nuevos sismos, el SGC explicó que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo”, explicó el SGC.

El organismo señaló que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe. Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.