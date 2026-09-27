Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: avanza la investigación por posible sobrecupo

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó el volcamiento de una lancha que transportaba turistas en aguas de Santa Marta. El hecho ocurrió este sábado, en medio de condiciones meteorológicas adversas que provocaron un fuerte oleaje en diferentes sectores del litoral samario.

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La emergencia causó momentos de tensión, luego de que los ocupantes de la embarcación terminaran en el mar. Sin embargo, la situación pudo ser controlada rápidamente gracias a la reacción de otra lancha que se encontraba en el sector y acudió para apoyar el rescate.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, todos los turistas fueron auxiliados y llevaban puestos sus respectivos chalecos salvavidas. Este elemento de seguridad fue fundamental mientras permanecieron en el agua y esperaban ser trasladados a un lugar seguro.

La embarcación cubría la ruta entre Playa Blanca y El Rodadero y, según Dimar, llevaba completo su cupo de pasajeros. El momento del accidente fue observado por personas que viajaban en otra lancha, quienes también registraron en video lo ocurrido.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran la lancha completamente volcada, mientras varias personas permanecían en el agua y otras lanchas se acercaban para prestar ayuda. Los testigos también captaron parte de las maniobras realizadas durante el rescate.

Inicialmente, algunas publicaciones señalaron un supuesto sobrecupo como una posible causa del accidente. No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las verificaciones para establecer qué provocó exactamente el accidente.

La Autoridad Marítima analiza, entre otros aspectos, las condiciones del mar durante la jornada. El fuerte oleaje registrado este sábado habría sido uno de los factores que pudieron influir en la pérdida de estabilidad de la lancha.

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Por el momento, lo confirmado por Dimar es que todos los ocupantes fueron rescatados y que llevaban chalecos salvavidas. La rápida intervención de otra lancha permitió atender la emergencia y evitar consecuencias mayores.

El accidente vuelve a poner la atención sobre las condiciones de navegación en las playas de Santa Marta, especialmente durante jornadas con oleaje fuerte y cambios en el clima. La investigación de las autoridades será la encargada de establecer las causas definitivas del vuelco.