Denuncian al influencer Stiven Tangarife por presunto delito contra una menor de 14 años

En un nuevo caso que involucra directamente a un creador de contenido digital, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados hizo pública la presentación de una denuncia penal contra el influenciador Stiven Tangarife.

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De acuerdo con la firma de abogados, la acción judicial se fundamenta en la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, una conducta que se encuentra en el artículo 208 del Código Penal.

La denuncia penal contra el influenciador fue radicada formalmente el 17 de junio de 2026, según la información suministrada por la firma de abogados a través de un comunicado con fecha de este 27 de septiembre.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados aseguró que actualmente el expediente y el desarrollo del caso se encuentra asignado a una fiscalía especializada, donde se adelanta la investigación correspondiente.

Comunicado sobre denuncia penal contra Stiven Tangarife. Foto: Suministrada a Semana

“La decisión de acudir a las autoridades estuvo precedida por el análisis de nuestro equipo jurídico y la valoración de profesionales expertos en violencia contra niños, niñas y adolescentes”, señaló la firma de abogados.

La firma insistió en que el caso fue sometido a la valoración de profesionales expertos en el área de violencia contra niños, niñas y adolescentes, asegurando un respaldo interdisciplinario antes de iniciar las acciones legales.

“Nuestra firma se toma con absoluta seriedad la protección de los menores de edad y cualquier información relacionada con la eventual comisión de delitos en su contra”, explicó la firma de abogados.

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Así mismo, fue enfática en señalar que la responsabilidad de esclarecer de manera integral los hechos denunciados y de establecer las responsabilidades a las que haya lugar recae sobre la Fiscalía General de la Nación, proceso que debe surtirse con un pleno respeto por las garantías del debido proceso.

Dada la naturaleza del caso y la edad de la presunta víctima, la firma legal subrayó que mantendrá una postura de máxima reserva. En su comunicado, aseguró que preservará de forma estricta la identidad, la intimidad y la totalidad de los derechos de la menor de edad afectada.

El influencer Steven Tangarife Caicedo, más conocido como MrStivenTc, ha protagonizado diferentes polémicas en el último año, en el que se resaltan una denuncia por promover apuestas ilegales y haber disparado un arma en medio de una persecución en Medellín.

Este último tema ocurrió a mediados de marzo de este año en el sector de la avenida Las Palmas, cuando el streamer realizaba una transmisión en vivo mientras que iba en su vehículo junto a una mujer, quien sería su novia.

En la grabación se observa el momento en el que otro motociclista se le acercó y comenzó a increparlo. Según se escucha, le dice: “Aquí solo Blessd, solo Westcol. (...) No que sos tan malo pues“.

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Tras esto, el sujeto aceleró y pasó rápidamente al influencer, que en ningún momento respondió nada. Sin embargo, pocos segundos después MrStivenTc paró y se reunió con otros conocidos, quienes iban en otra moto.

En ese momento, les contó lo que había pasado y dio la orden de alcanzar al sujeto. “Ese marica me está aleteando, vamos a darle la pela a ese perro“, se le escucha decir.